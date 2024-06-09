Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Ali Koç'un seçim zaferi sonrası ilk paylaşım
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ali Koç, yeniden başkan seçildiği seçimin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Mourinho, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Özel bir kulüp! Haydi Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı. Öte yandan Portekizli teknik adam, Fenerbahçe Kulübü'nün seçimden sonra yaptığı Ali Koç paylaşımını da beğendi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ali Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesi sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
"ÖZEL BİR KULÜP"
Seçimin ardından Instagram hesabından paylaşımda bulunan Jose Mourinho, "Özel bir kulüp! Haydi Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım;
ALİ KOÇ PAYLAŞIMINI BEĞENDİ
Öte yandan Mourinho Fenerbahçe Kulübü'nün Instagram üzerinden yaptığı "Başkanımız Ali Y. Koç, 3. kez Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçildi" paylaşımını beğendi. Mourinho'nun paylaşımı ve beğenisi, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlarının büyük ilgisini çekti.