Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Ali Koç'un seçim zaferi sonrası ilk paylaşım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ali Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesi sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"ÖZEL BİR KULÜP"

Seçimin ardından Instagram hesabından paylaşımda bulunan Jose Mourinho, "Özel bir kulüp! Haydi Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

ALİ KOÇ PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

Öte yandan Mourinho Fenerbahçe Kulübü'nün Instagram üzerinden yaptığı "Başkanımız Ali Y. Koç, 3. kez Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçildi" paylaşımını beğendi. Mourinho'nun paylaşımı ve beğenisi, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlarının büyük ilgisini çekti.