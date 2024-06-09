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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Ali Koç'un seçim zaferi sonrası ilk paylaşım

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ali Koç, yeniden başkan seçildiği seçimin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Mourinho, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Özel bir kulüp! Haydi Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı. Öte yandan Portekizli teknik adam, Fenerbahçe Kulübü'nün seçimden sonra yaptığı Ali Koç paylaşımını da beğendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ali Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesi sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"ÖZEL BİR KULÜP"

Seçimin ardından Instagram hesabından paylaşımda bulunan Jose Mourinho, "Özel bir kulüp! Haydi Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Ali Koç'un seçim zaferi sonrası ilk paylaşım

ALİ KOÇ PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

Öte yandan Mourinho Fenerbahçe Kulübü'nün Instagram üzerinden yaptığı "Başkanımız Ali Y. Koç, 3. kez Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçildi" paylaşımını beğendi. Mourinho'nun paylaşımı ve beğenisi, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlarının büyük ilgisini çekti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Ali Koç'un seçim zaferi sonrası ilk paylaşım

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Tarihi seçim sona erdi! Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi

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Yorumlar (2)

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4
6
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İsmet Keskin:

Hepinize kına var kına

4
1
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