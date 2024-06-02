Taraftarları mest etti! Jose Mourinho'dan ilk Fenerbahçe paylaşımı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelen Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, resmi hesabından paylaşımda bulundu.

"YENİ EVİM"

Jose Mourinho, kendisini taşıyan özel uçağın inmesinin ardından havalimanında toplanan taraftarları taraftarları selamladıktan sonra havalimanına geri dönerken, kendisini kalacağı otele götürecek helikoptere bindi. Resmi hesabından Kadıköy'ün videosunu paylaşan Portekizli teknik adam, "yeni evim" notunu düştü. Mourinho'nun bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşım;



