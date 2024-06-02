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Taraftarları mest etti! Jose Mourinho'dan ilk Fenerbahçe paylaşımı

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İmza için İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli kulüple ilgili ilk paylaşımını yaptı. 61 yaşındaki Mourinho, sosyal medya hesabından Kadıköy'ün videosunu paylaştı ve "yeni evim ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adamın bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelen Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, resmi hesabından paylaşımda bulundu.

"YENİ EVİM"

Jose Mourinho, kendisini taşıyan özel uçağın inmesinin ardından havalimanında toplanan taraftarları taraftarları selamladıktan sonra havalimanına geri dönerken, kendisini kalacağı otele götürecek helikoptere bindi. Resmi hesabından Kadıköy'ün videosunu paylaşan Portekizli teknik adam, "yeni evim" notunu düştü. Mourinho'nun bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşım;

Taraftarlar mest olacak! Jose Mourinho'dan ilk paylaşım geldi

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (6)

Kasım Ekşi:

İlginç bir ulkemiz var.Birileri ekmegi zor satın alabilirken birilerinin de saçacak kadar parası var.

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Ahmet Erdoğan:

dünyanın düzeni bu birileri birilerini zengin etmek için çalışır ülkemize has bir durum degil

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Alper Demir:

Bahsettiğin ilginçlik çoğu ülkede var. Dünyanın süper gücü Amerika da binlerce evsiz yaşıyor. Bu anektodu ülke bazında değilde dünya bazında dikkate almak gerekir. Neden Afrika kıtasında her 3 dk da bir açlık ölümü gerçekleşirken aynı saatlerde birileri Paris deki moda haftasına karılmak için acele eder. Neden Filistin Ukrayna vs ülkeler bombalarla güne merhaba derken başka ülkelerdeki kişiler güne merhaba demesi için çalan alarma küfreder.

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Mustapha Kose:

büyük Galatasaray neler yaptiriyor :) bu senede şampiyon olamazlarsa fener diye bir takim kalmaz

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Nuri Aga:

He vallah dogru diyorsun

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Abdulhak Myradow:

Küçük kareden bakmayı bırakın.Bu Mourinyonun ismi bile yeter Türkiyeye büyük paralar getirir.Seneye championlar ligi ya UEFA kupası gelir desem kimse inanmaz ama bunu bir yere yazın.Bunun gibi adamı paran olsa bile getiremezsin kendisi istemese.

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