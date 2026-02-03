Haberler

Taraftar tepkisi sonrası Galatasaray'da bitti denilen transfer iptal

Güncelleme:
Wolfsburg'tan Mattias Svanberg'in transferinde anlaşmaya varan Galatasaray, taraftarların transfere karşı çıkmasıyla geri adım attı. Sosyal medyada örgütlenen sarı-kırmızılı taraftarlar, bu transfere tepki gösterdi ve oyuncunun sosyal medya hesaplarına Türkiye'ye gelmemesi yönünde binlerce mesaj gönderdi. Svanberg, bu durum karşısında Galatasaray'a gelmek istemediğini yönetime bildirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, böylece transferden vazgeçti.

  • Galatasaray, Wolfsburg'dan Mattias Svanberg'in satın alma opsiyonlu kiralanması için anlaşma sağladı.
  • Galatasaray taraftarı, Svanberg transferine sosyal medyada tepki gösterdi ve oyuncuya gelmemesi yönünde mesajlar attı.
  • Svanberg'in Galatasaray'a gelmek istemediğini bildirmesi üzerine transfer iptal oldu.

Ara transfer döneminin sonuna yaklaşılan dönemde çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY, SVANBERG İÇİN ANLAŞTI

Galatasaray, Bundesliga ekibi Wolfsburg'un formasını giyen İsveçli orta saha oyuncusu Mattias Svanberg'in satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda Alman ekibiyle mutabakat sağladı. Sarı-kırmızılılar, transferi bitirmeye hazırlanırken yönetimin karşısında beklenmedik bir engel çıktı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Orta sahaya büyük bir ismin transfer edilmesini bekleyen Galatasaray taraftarı, Svanberg ismine karşı çıktı. Sosyal medyada örgütlenen sarı-kırmızılı taraftarlar, bu transfere büyük tepki göstererek hashtag çalışması başlattı. Ayrıca oyuncunun sosyal medya hesaplarına da Türkiye'ye gelmemesi yönünde binlerce mesaj atıldı.

TRANSFER İPTAL OLDU

Kendisine yapılan yorumların ardından Mattias Svanberg'in de Galatasaray'a gelmek istemediğini yönetime ilettiği, bu gelişme üzerine sarı-kırmızılı yönetiminde transfer masasından kalktığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Svanberg, çıktığı 18 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

