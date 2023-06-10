Taksim meydanında Şampiyonlar Ligi finaline bilet arayan YouTuber, teklif edilen fiyatlara inanamadı

Şampiyonlar Ligi final maçını izlemek için İstanbul'a gelen Alman YouTuber Toni Leuschke, Taksim meydanında broşür dağıtarak maç bilet aradı. Ancak istenen yüksek ücretler yüzünden henüz bilet bulamadığını dile getirdi. Bilet için istenen fiyatların 5 bin euroya kadar çıktığını söyleyen Leuschke, "Bilet bulamazsam, Yenikapı'ya gideceğim. Orada ki büyük ekrandan final maçını izlemeyi planlıyorum." dedi.

Şampiyonlar Ligi final maçını izlemek için İstanbul'a gelen Alman YouTuber, Taksim meydanında broşür dağıtarak maç bilet aradı.

BİLET İÇİN TAKSİM MEYDANINDA BROŞÜR DAĞITIYOR

İngiliz ekibi Manchester City ve İtalyan ekibi Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçını izlemek için Almanya'dan İstanbul'a gelen YouTuber Toni Leuschke, maçın başlamasına saatler kala bilet bulamayınca çareyi Taksim meydanında broşür dağıtmakta buldu. 'Ticket Wanted' yazılı broşürler dağıtan Alman YouTuber istenen yüksek ücretler yüzünden henüz bilet bulamadığını dile getirdi.

5 BIN EURO İSTİYORLAR

Toni Leuschke, "Evet, bu futbol yolculuğunda tecrübeliyim. Benim 13'üncü senem şampiyonlar ligi finalinde. İlk defa başıma gelmiyor, ikinci kez bu durumdayım. Pes etmeden bilet aramaya devam edeceğim, futbol gibi şansımı denemeye devam edeceğim. İnsanlar buraya metro ile geliyorlar, belki ekstra bilet kalmıştır cebinde ve bana satabilir. Bilet bulamazsam, Yenikapı'ya gideceğim. Orada ki büyük ekrandan final maçını izlemeyi planlıyorum. Yaklaşık 20 tane broşür dağıttım, saçma fiyatlar teklif edildi. Burada Taksim'de bilet için çok fazla isteyenler var. 5 bin euro, 2.500 euro gibi, ben fazla olsa da 500 euro ödeyeceğim. Ben Bayern Münih taraftarıyım, takımım finale çıkmadı ama benim amacım final izlemek" dedi.