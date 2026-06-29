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Takoran Vadisi'nde SUP sporu etkinliği

Takoran Vadisi'nde SUP sporu etkinliği
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Takoran Vadisi'nde Türkiye'nin dört bir yanından gelen Stand Up Paddle sporcuları, Fırat Nehri'nin sakin sularında kürek çekerek doğal ve tarihi güzellikleri keşfetti.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Fırat Nehri'nin hayat verdiği Takoran Vadisi'nde Türkiye'nin farklı illerinden gelen Stand Up Paddle (SUP) sporcuları, eşsiz manzara eşliğinde kürek çekti.

Siverek'in 'Saklı Cenneti' olarak anılan Takoran Vadisi, doğal güzellikleri, kanyonları, mağaraları ve tarihi dokusuyla her yıl daha fazla yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlarken, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden su sporlarının buluşma noktası haline geldi. Daha önce kano, su altı sporları ve sportif olta balıkçılığı etkinliklerine ev sahipliği yapan Takoran Vadisi, bu kez Türkiye'nin dört bir yanından gelen SUP sporcularını ağırladı. Katılımcılar, Fırat Nehri'nin sakin sularında kürek çekerek vadinin doğal ve tarihi zenginliklerini yakından keşfetme fırsatı buldu.

SUP sporcusu Şevval Dirlik, Takoran Vadisi'nin Türkiye'nin en etkileyici parkurlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugüne kadar ülkemizin birçok farklı noktasında Stand Up Paddle yaptım. Ancak Takoran Vadisi, doğası ve atmosferiyle bambaşka bir deneyim sunuyor. Bana bu spor için hangi ülkeyi önerdiğim soruluyor. Ben de 'Hangi ülke değil, Türkiye'de hangi şehir?' diye sormalısınız, diyorum. Takoran Vadisi su sporları için muazzam bir rota. Herkesi bu eşsiz doğayı keşfetmeye davet ediyorum."

İLGİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Takoran Vadisi'nde 15 yıldır tekne kaptanlığı yapan Mahmut Durak da bölgenin doğa ve spor tutkunlarını kendine çektiğini söyledi. Düzenlenen etkinliklerin bölgenin turizm potansiyeline katkı sunduğu belirtilirken, sporcular da Takoran Vadisi'nin ulusal ve uluslararası su sporları organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek nitelikte olduğunu vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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