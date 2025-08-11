Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Bir dönemler Galatasaray formasını da giyen ve takımdan ayrılan Wilfried Zaha'nın yeni takımı Charlotte, MLS'in güçlü ekiplerinden Cincinnati'ye konuk oldu. Fildişili yıldız mücadelenin son anlarında takımını zafere taşıyan golü kaydetti.

ZAHA'DAN ŞIK GOL

Wilfried Zaha'nın formasını giydiği Charlotte, MLS'de Cincinnati ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin 70. dakikasında Brian Anunga kırmızı kart görerek ev sahibi ekibi 10 kişi bıraktı. Mücadelede dakikalar 85'i gösterirken, ceza sahasında topla buluşan Zaha'nın yaptığı sert vuruşta top filelere gitti. Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi.

12 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Lig Kupası ve MLS'de 25 maça çıkan Wilfried Zaha yedi kez gol sevinci yaşarken beş kez de asist yapma başarısı gösterdi.

İşte o gol;