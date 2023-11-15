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Takıma resmen nazar değdi! Real Madrid'de Eduardo Camavinga da sakatlandı

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Real Madrid'in genç yıldızı Eduardo Camavinga, Fransa Milli Takımı antrenmanında sakatlandı. Ousmane Dembele ile çarpışan Camavinga'nın dizinden sakatlandığı ve antrenmanı yarıda bıraktığı belirtildi.

İspanyol devi Real Madrid'in yıldızı Eduardo Camavinga, Fransa Milli Takımı antrenmanı sırasında Ousmane Dembele ile çarpışarak dizinden sakatlandı.

Takıma resmen nazar değdi! Real Madrid'de Eduardo Camavinga da sakatlandı

DEMBELE İLE ÇARPIŞTI

21 yaşındaki Fransız oyuncu , Fransa Milli Takımı antrenmanı sırasında Ousmane Dembele ile çarpışarak dizinden sakatlık yaşadı. Acılar içinde yerde kalan Camavinga antrenmanı yarıda bıraktı.

Takıma resmen nazar değdi! Real Madrid'de Eduardo Camavinga da sakatlandı

SAKAT SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Sakatlanan Camavinga'nın Fransa Milli Takım kampından ayrılabileceği belirtildi. Bu sakatlıkla beraber Real Madrid'de sakat olan oyuncuların sayısı da altıya çıktı.

Takıma resmen nazar değdi! Real Madrid'de Eduardo Camavinga da sakatlandı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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