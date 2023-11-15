Real Madrid'in genç yıldızı Eduardo Camavinga, Fransa Milli Takımı antrenmanında sakatlandı. Ousmane Dembele ile çarpışan Camavinga'nın dizinden sakatlandığı ve antrenmanı yarıda bıraktığı belirtildi.

Takıma resmen nazar değdi! Real Madrid'de Eduardo Camavinga da sakatlandı

İspanyol devi Real Madrid'in yıldızı Eduardo Camavinga, Fransa Milli Takımı antrenmanı sırasında Ousmane Dembele ile çarpışarak dizinden sakatlandı.

DEMBELE İLE ÇARPIŞTI

21 yaşındaki Fransız oyuncu , Fransa Milli Takımı antrenmanı sırasında Ousmane Dembele ile çarpışarak dizinden sakatlık yaşadı. Acılar içinde yerde kalan Camavinga antrenmanı yarıda bıraktı.

SAKAT SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Sakatlanan Camavinga'nın Fransa Milli Takım kampından ayrılabileceği belirtildi. Bu sakatlıkla beraber Real Madrid'de sakat olan oyuncuların sayısı da altıya çıktı.