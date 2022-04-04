Batshuayi yalnızca taraftarı çıldırtmadı! Rosier'den takım arkadaşına olay gönderme

Siyah-Beyazlılar yeni hocası Valerien Ismael'in ilk maçında Trabzonspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın performansı taraftardan tam not aldı. Ancak bu maça da Michy Batshuayi damgasını vurdu.

PENALTI KAÇTI

Maçın 67. dakikasında Ghezzal, Abdülkadir Ömür'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Zorbay Küçük penaltı verdi. Topun başına geçen Batshuayi, direğe takıldı. Kaçan penaltı sonrası Valerien Ismael yıkıldı. Batshuayi'nin yerine oyuna Larin'i aldı.

"ABOUBAKAR'I ÖZLEDİM"

Kaçırdığı gollerle taraftarın tepkisini çeken Batshuayi'ye bir tepki de Rosier'den geldi. Trabzonspor'a şık bir gol atan Rosier, sosyal medyadan çok konuşulacak bir gönderme yaptı. Rosier, geçen sezon takımın gol yükünü çeken Aboubakar'ın fotoğrafını paylaştı. Rosier bu paylaşımın gündem olmasından sonra fotoğrafı kaldırdı.