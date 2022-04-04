Batshuayi yalnızca taraftarı çıldırtmadı! Rosier'den takım arkadaşına olay gönderme - Haberler

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Batshuayi yalnızca taraftarı çıldırtmadı! Rosier'den takım arkadaşına olay gönderme

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Beşiktaş'ın forveti Michy Batshuayi, Trabzonspor maçında bu kez takım arkadaşlarını çıldırttı. Kaçırdığı gollerle taraftarı isyan ettiren Batshuayi, kritik anda kazanılan penaltıda topu direğe nişanladı. Beşiktaş'ın yıldızı Rosier, Batshuayi'ye sosyal medyadan gönderme yaptı. Kısa süre içinde paylaşımını sildi.

Siyah-Beyazlılar yeni hocası Valerien Ismael'in ilk maçında Trabzonspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın performansı taraftardan tam not aldı. Ancak bu maça da Michy Batshuayi damgasını vurdu.

Takım arkadaşları bıkmış, taraftar ne yapsın! Batshuayi'ya bir tepki de Rosier'den geldi

PENALTI KAÇTI

Maçın 67. dakikasında Ghezzal, Abdülkadir Ömür'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Zorbay Küçük penaltı verdi. Topun başına geçen Batshuayi, direğe takıldı. Kaçan penaltı sonrası Valerien Ismael yıkıldı. Batshuayi'nin yerine oyuna Larin'i aldı.

Takım arkadaşları bıkmış, taraftar ne yapsın! Batshuayi'ya bir tepki de Rosier'den geldi

"ABOUBAKAR'I ÖZLEDİM"

Kaçırdığı gollerle taraftarın tepkisini çeken Batshuayi'ye bir tepki de Rosier'den geldi. Trabzonspor'a şık bir gol atan Rosier, sosyal medyadan çok konuşulacak bir gönderme yaptı. Rosier, geçen sezon takımın gol yükünü çeken Aboubakar'ın fotoğrafını paylaştı. Rosier bu paylaşımın gündem olmasından sonra fotoğrafı kaldırdı.

Takım arkadaşları bıkmış, taraftar ne yapsın! Batshuayi'ya bir tepki de Rosier'den geldi

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Valentin Rosier, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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