Taha Akgül Güreş Federasyonu Başkanlığına Seçildi, Lisans Yaşı 8'e İndirildi

Türkiye Güreş Federasyonu, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ün başkanlığa seçilmesinin ardından önemli hamlelere imza atmaya başladı.

Güreşte 11 olan lisans çıkarma yaşı 8'e indirilerek sporcu havuzu ciddi anlamda genişletilecek. Bununla birlikte yapılacak yeni kapalı spor salonuyla Anadolu'nun güreş merkezinin Sivas şehri olması hedefleniyor.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 5 ayrı yaş grubunda düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası için geldiği Sivas'ta AA muhabirine açıklamada bulunan Akgül, federasyon başkanlığına aday olduğu dönemde verdiği sözleri bir bir hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Sivas'ta düzenledikleri şampiyonada 10 minderde 6 bin 300 sporcunun güreştiğini dile getiren Akgül, çok ciddi bir organizasyonu hayata geçirdiklerini ifade etti.

Şampiyonaya katılan tüm sporculara Gençlik ve Spor Bakanlığının federasyonlarına sağladığı bütçe ve federasyonun öz kaynaklarıyla mayo, tişört, eşofman takımı hediye ettiklerini aktaran Akgül, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Çocuklarımızın gelişimini takip edeceğiz"

Güreş tarihinde ilk kez ilk 5'e giren sporculara madalya verdiklerini anlatan Taha Akgül, şunları kaydetti:

"Toplamda 1000'den fazla madalya dağıtıyoruz. Şampiyona biter bitmez federasyonumuzun gelişim merkezlerinde çocuklarımızı kampa alacağız. 10-14 yaş arasındaki çocuklarımızı 10'ar gün arayla kampa alarak eğitsel oyunlar, güreşimizin tarihini, manevi duyguları, usta-çırak ilişkisi ve ahlak gibi eğitimler vereceğiz. Çocuklarımızın gelişimlerini takip edeceğiz. Burasını altyapının fitilinin ateşlenmesi olarak görüyoruz. Attığımız, ektiğimiz tohumun meyvelerini belki biz göremeyeceğiz ama bu meyveleri bakanlığımız, federasyonumuz 2032 ve 2036 olimpiyatlarında inşallah görecektir. Bu çocukların hepsi belki şampiyon olamayacak ama yapılanları hiç unutmayacaklar. Bu çocuklarımız arasından devletimizin önemli kadrolarında yer alanlar çıkacak. Onlar da bugünü unutmayacaklar ve güreşe sevdaları olacak. Biz bu çocuklarımıza sadece müsabaka yaptırmıyoruz, aynı zamanda güreşi sevdiriyoruz. Ailelerimizi işin içerisine dahil ediyoruz ve bu şekilde pastamızı büyütüyoruz. Bu sene bu şampiyona rekordu, seneye 10 bin katılımla yapacağız."

"Anadolu'nun güreş merkezini Sivas yapıyoruz"

Akgül, memleketi olan Sivas'ın Türk güreşine önemli katkılar sunduğuna dikkati çekerek, "Sivas'a bir sözümüz var, bunu da hayata geçiriyoruz. Anadolu'nun güreş merkezini Sivas yapıyoruz. Bakanlığımızın desteğiyle yeni salon yapılacak, 2 bin 900 metrekare kapalı alanlı, 8 minderli bir salon yapılacak." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta A Milli Takım kampları yapmayı hedeflediklerini söyleyen Akgül, şehre bu anlamda müjde vermek istediklerini belirtti.

"Lisanslı sporcu sayımız artacak"

Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatında yapılan değişiklik doğrultusunda lisans çıkarma yaşının 8'e indirildiğini anımsatan Akgül, bunun tarihi bir adım olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Bizim amacımız tamamen olimpiyatlar. Bu çocuklarımızı olimpiyatlara kadar burada tutup desteklememiz gerekiyor. Çocuklarımıza bu işi sevdirmek için müsabaka yapmamız gerekiyordu. Önceden müsabaka yapma yaşı 11'di ve 11 olduğunda aileler ve çocuklar güreşe bir aidiyet hissetmiyordu. Biz bunu 8'e çektik ve artık bu yaştaki çocuklarımızla müsabaka yapacağız. Onlara malzeme vereceğiz ve onlar milli takım tişörtünü giydiklerinde güreşe olan aidiyetleri artacak. Çocuk madalya kazandığında ailenin aidiyeti artacak. Güreşte lisans çıkarma yaşını 8'e düşürmek tarihi bir adım oldu ve çok takdir gördü. Lisanslı sporcu sayımız artacak, havuzumuz büyüyecek. 8 yaşındaki çocuklarımız arasından yeteneklileri alacağız, 10-12 yaş kamplarına dahil edeceğiz ve onların da gelişimini sürekli yakından takip edeceğiz. Gelecek vadeden sporcularımız var hepsinin notunu aldık. Onları inşallah olimpiyatlara hazırlayacağız. Önceliğimiz olimpiyatlardır ve olimpiyatlarda kazanılan madalyalardır. Bu çocuklarımızı yetiştireceğiz, farklı branşlara gitmelerini istemiyoruz ve burada kalmalarını istiyoruz. Teşviki artırarak güreşi sevdirmiş olacağız."