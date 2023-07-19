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Tadic, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı! Dünyaca ünlü futbolcuyu Dzeko kapıda karşıladı

Spor Haberleri

Dusan Tadic, Fenerbahçe'de takımla birlikte ilk antrenmana çıktı. Sırp futbolcuya sıcak bir karşılama yapan kaptan Edin Dzeko, idman öncesi Tadic ile kahve içti.

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürürken sarı-lacivertlilerin yeni transferi Dusan Tadic takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Takım kaptanlığını üstlenen Dzeko, kapıda karşıladığı Sırp yıldızla önce kahve içti, ardından ise tesisleri gezdirdi.

ANTRENMAN, TAKTİK VE BİREYSEL ÇALIŞMALARLA TAMAMLANDI

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

"FENERBAHÇE'NİN PARÇASI OLMAK HARİKA BİR DUYGU"

Tadic, Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra yaptığı açıklamada, "Böylesine büyük bir kulübün parçası olmak harika bir duygu. Fenerbahçe'nin harika bir taraftarı var ve onların önünde futbol oynamak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarı ile birçok kupa kazanmak istiyorum. Bizim için çok değerliler. Onların desteklerine çok ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın enerjisi ile birlikte çok başarılı olacağız." demişti.

Tadic, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı! Dünyaca ünlü futbolcuyu Dzeko kapıda karşıladı

Tadic, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı! Dünyaca ünlü futbolcuyu Dzeko kapıda karşıladı

Tadic, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı! Dünyaca ünlü futbolcuyu bakın kapıda kim karşıladı

Tadic, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı! Dünyaca ünlü futbolcuyu bakın kapıda kim karşıladı

Tadic, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı! Dünyaca ünlü futbolcuyu bakın kapıda kim karşıladı

Tadic, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı! Dünyaca ünlü futbolcuyu bakın kapıda kim karşıladı

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Fenerbahçe Edin Dzeko Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Hamdi Baba :

Bu sene en az iki kupa üst üste iki şampiyonluk. Sonuç. 2. Olabilmemek için 3. Sıradakiyle kapışma

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