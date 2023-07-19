Tadic, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı! Dünyaca ünlü futbolcuyu Dzeko kapıda karşıladı

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürürken sarı-lacivertlilerin yeni transferi Dusan Tadic takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Takım kaptanlığını üstlenen Dzeko, kapıda karşıladığı Sırp yıldızla önce kahve içti, ardından ise tesisleri gezdirdi.

ANTRENMAN, TAKTİK VE BİREYSEL ÇALIŞMALARLA TAMAMLANDI

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

"FENERBAHÇE'NİN PARÇASI OLMAK HARİKA BİR DUYGU"

Tadic, Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra yaptığı açıklamada, "Böylesine büyük bir kulübün parçası olmak harika bir duygu. Fenerbahçe'nin harika bir taraftarı var ve onların önünde futbol oynamak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarı ile birçok kupa kazanmak istiyorum. Bizim için çok değerliler. Onların desteklerine çok ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın enerjisi ile birlikte çok başarılı olacağız." demişti.