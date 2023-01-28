Tabeladaki skoru görenler küçük dilini yuttu! Fenerbahçe'den tarihi fark

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftası dev maça sahne oldu. Fenerbahçe Petrol Ofisi, Kiraçburnu ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler, gol oldu yağdı. İlk yarısı 10-0 biten karşılaşmayı Fenerbahçe 18-0 kazandı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Keçiburnu'nu konuk etti. Beylerbeyi 75. Yıl Stadyumu'nda oynanan mücadele şok bir skorla tamamlandı.

18-0 KAZANDILAR

Sarı-Lacivertliler rakibini 18-0 mağlup ederken goller; 3, 23, 40, 62 ve 68. dakikalarda Busem'den, 7. dakikada Narin'den, 8 ve 21. dakikalarda Kyeremeh'den, 12. dakikada Nazlıcan'dan, 32 ve 45. dakikalarda Yaşam'dan, 37. dakikada Meryem'den, 65, 70 ve 88. dakikalarda Setenay'dan, 76. dakikada Cansu'dan, 79. dakika Ecem'den ve 87. dakikada Coleman'dan geldi.

KEÇİBURNU SON SIRADA

Karşılaşma öncesi ligde geride kalan 13 haftada topladığı 26 puanla 3. basamakta bulunan Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın 8 galibiyeti, 3 mağlubiyeti, 2 de beraberliği bulunuyor. Hiç galibiyeti bulunmayan Kireçburnu ise son sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE 3. SIRADA

Fenerbahçe Petrol Ofisi, çıktığı 14 lig maçında 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Sarı-Lacivertliler topladığı 29 puan ile Fomget Gençlik ve Galatasaray'ın arkasında, 3. sırada yer aldı.