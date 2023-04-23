Tabeladaki rakamı gören Arda Turan çıldırdı! Hakeme yaptıkları olay oldu
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Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan yönetimindeki 2. maçında da sahadan galibiyetle ayrılamadı. Karşılaşmada Arda Turan'ın maçın sonuna 3 dakika eklenmesinin ardından 3. hakeme yoğun itirazlarda bulunması dikkat çekti. O anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görürken, futbolseverler Turan'ın futbolculuğundaki hırsı ve kazanma tutkusunun hocalık kariyerinde de devam ettiğini ifade etti.
1. Lig'in 34. haftasında Eyüpspor ile Pendikspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik skorla tamamlanırken Eyüp'ün hocası Arda Turan'ın hakeme itiraz ettiği anlar gündem oldu.
ARDA TURAN SİFTAH YAPAMADI
Eyüpspor, 25. dakikada Recep Niyaz'ın attığı golle karşılaşmada öne geçti. Pendikspor 40. dakikada Hasan Kılıç'ın penaltı golüyle eşitliği buldu. Maçta başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Arda Turan böylece Eyüpspor'un başındaki 2. maçında sahadan galibiyetle ayrılamadı.
SİNİRDEN ÇILGINA DÖNDÜ
Mücadelenin son dakikasına 3 dakika eklenmesi sonrası Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan çok sinirlendi. Turan, 3. hakemin yanına giderek sert tepki gösterdi. Tribünden çekilen o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.