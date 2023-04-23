Tabeladaki rakamı gören Arda Turan çıldırdı! Hakeme yaptıkları olay oldu

Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan yönetimindeki 2. maçında da sahadan galibiyetle ayrılamadı. Karşılaşmada Arda Turan'ın maçın sonuna 3 dakika eklenmesinin ardından 3. hakeme yoğun itirazlarda bulunması dikkat çekti. O anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görürken, futbolseverler Turan'ın futbolculuğundaki hırsı ve kazanma tutkusunun hocalık kariyerinde de devam ettiğini ifade etti.