Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda Güler'i Real Madrid üzerinden vurdu
UEFA Uluslar Ligi maçında Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında yaşanan gerginlik sonrası Macar futbolcu Szoboszlai, sosyal medyada Arda'ya gönderme yaptı. Szoboszlai, Real Madrid'de az süre alan Arda'nın bir fotoğrafını paylaşıp '1088' yorumunu yaparak Arda'nın az süre almasına gönderme yaptı.
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 yenerken, karşılaşma sırasında Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında yaşanan tartışmada müsabaka sonrasına da taştı.
SZOBOSZLAI'DEN ÇİRKİN PAYLAŞIM
Macaristan - Türkiye maçında Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında gergin anlar yaşandı. Arda'nın "sus" işareti yaptığı Szoboszlai, karşılaşmanın ardından yaptığı bir paylaşımda milli futbolcuya göndermede bulundu.
Dominik Szoboszlai ise maçın ardından bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in sus işareti yaptığı fotoğrafın paylaşımına "1088" yorumunu yaptı. Real Madrid'de son dönemde forma şansı bulmaktan zorlanan Arda, bu sezon takımında 1088 dakika süre almıştı. Macar oyuncu da bu yorumuyla Arda'nın az süre almasına gönderme yaptı.
İşte o paylaşım;