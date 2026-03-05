Haberler

Suudiler çıldırdı! Onuachu'ya Türkiye'de kazandığının tam 4 katı maaş

Güncelleme:
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, Suudi Arabistan'dan büyük ilgi görüyor. Süper Lig'de 18 golle Gol Krallığı yarışında zirvede bulunan Onuachu, Al Ahli'nin gündemine girdi. Suudi ekibi İvan Toney'in yerine düşündüğü Onuachu için yıllık ücret 8 milyon euro'yu gözden çıkardı.

  • Suudi Arabistan takımı Al Ahli, Trabzonsporlu Paul Onuachu'ya yıllık 8 milyon euro maaş teklif etti.
  • Paul Onuachu, Trabzonspor'da yıllık 2 milyon euro kazanıyor.
  • Paul Onuachu, bu sezon çıktığı 24 maçta 20 gol ve 2 asist yaptı.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Trabzonspor'da golcü oyuncu Paul Onuachu'ya Suudi Arabistan'dan olan ilgi devam ediyor.

ONUACHU'YA ARABİSTAN'DAN DEV TALİP

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Trabzonspor'da yıllık 2 milyon euro kazanan ve gol Krallığı yarışında 18 golle zirvede bulunan Nijeryalı oyuncu Paul Onuachu'ya dev bir talip çıktı. Suudi Arabistan Lii takımlarından Al Ahli'nin takımdan ayrılmak isteyen Ivan Toney'in yerine Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

YILLIK 8 MİLYON EURO MAAŞ

Suudi ekibinin, Nijeryalı oyuncuya yıllık ücret 8 milyon euro maaşı gözden çıkardığı belirtildi ancak golcü oyuncunun Trabzonspor'a aidiyet hissetmesinin transferi zorlaştırabileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Üst üste 8 resmi maçta toplam 9 kez rakip ağları sarsan Nijeryalı yıldız, çıktığı toplam 24 maçta 20 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

