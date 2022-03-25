Suudi Arabistan'daki F2 sıralama turlarında Drugovich 1. oldu - Haberler

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Suudi Arabistan'daki F2 sıralama turlarında Drugovich 1. oldu

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Suudi Arabistan'daki F2 sıralama turlarında Drugovich 1. oldu

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı Suudi Arabistan'da sıralama turları koşuldu.

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı Suudi Arabistan'da sıralama turları koşuldu.

Cidde kentinin sokaklarında oluşturulan 6,1 kilometrelik pistte yapılan sıralama turlarında, MP Motorsport takımının Brezilyalı pilotu Felipe Drugovich birinci oldu.

Trident takımından Hollandalı Richard Verschoor'un ikinciliği elde ettiği mücadelede, Virtuosi Racing takımının Avustralyalı pilotu Jack Doohan üçüncü en iyi zamana imza attı.

Antrenman turlarında kaza yapan milli pilot Cem Bölükbaşı, rutin kontrolleri devam ettiği için sıralama turlarında yer almadı.

Organizasyonda yarın TSİ 15.30'da sprint yarışı, pazar günü TSİ 16.35'te ana yarış yapılacak.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Dünya Şampiyonası, Suudi Arabistan, Formula 1, Spor, Haberler

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