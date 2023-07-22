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Suudi Arabistan'da devlet olaya el attı! Mbappe için eşi benzeri görülmemiş teklif

Spor Haberleri

Paris Saint-Germain'in Japonya kampına almadığı Kylian Mbappe'nin Jorge Jesus'un takımı Al Hilal'de forma giymesini isteyen Suudi Arabistan Devleti, çılgın bir teklif hazırlığında. Hükümet, Fransız futbolcuya yıllık 200 milyon eurodan 2 senelik sözleşme ve bonservis için de PSG'ye 200 milyon euro teklif edecek.

Suudi Arabistan Devleti, Al Hilal'de oynamasını istediği Kylian Mbappe'nin ülkede forma giymesi için atağa geçti. Fransız futbolcuya 2 yıl için 400 milyon euro teklif eden hükümet, PSG'ye ise bonservis için 200 milyon euro vermeye hazır.

JAPONYA KAMPINA GÖTÜRÜLMEDİ

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain tarafından Real Madrid ile 2024 yılı için anlaştığı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı. Dünyaca ünlü futbolcu, Japonya kampına götürülmedi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA OYNAMAK İSTEMİYOR

L'Equipe'in haberine göre ise Mbappe, Paris Saint-Germain'den ayrılması durumunda yalnızca Real Madrid'de forma giyecek. Fransız futbolcu, Suudi Arabistan'da kesin bir şekilde oynamak istemiyor.

Suudi Arabistan'da devlet olaya el attı! Mbappe için eşi benzeri görülmemiş teklif

Suudi Arabistan'da devlet olaya el attı! Mbappe için eşi benzeri görülmemiş teklif

Haberler.com - Spor

Paris Saint Germain Kylian Mbappe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Kaan Korkmaz:

Sözde Müslümanlar fakire fukaraya din kardeşlerine yardım etmezler ama elin gavuruna milyon eurolar harcarlar...

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