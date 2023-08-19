'Suudi Arabistan'a para için gelmedim' diyen Neymar'ın sözleşmesindeki maddeler ağızları açık bıraktı

Al Hilal'e transfer olan ve yıllık 100 milyon euro maaş alacak Neymar'ın sözleşmesindeki özel maddeler ortaya çıktı. 25 odalı bir ev tahsis edilen Neymar'ın 24 saat özel şoförü hazır bekleyecek. Tüm tatil, restoran, otel masrafları kulüp tarafından karşılanacak ve özel jeti olacak. Transferi sonrası yaptığı açıklamada, "Buraya para için gelmedim" diyen Neymar, sosyal medyadan Suudi Arabistan'ı tanıtan her bir paylaşımı için ise 500 bin euro kazanacak.

Al Hilal, Paris Saint-Germain'den transferi Neymar'a çılgın bir sözleşme sundu. Sosyal medyada yaptığı paylaşıma kadar para alacak futbolcunun toplam ücretinin 200 milyon euroyu geçmesi bekleniyor.

NEYMAR'A ÇILGIN AYRICALIKLAR

Al Hilal, Neymar'a 25 odalı bir ev tahsis etti. Yeni evinde özel jet de bulunacak futbolcunun 24 saat hazır bekleyecek bir şoförü olacak. Neymar sosyal medyada Suudi Arabistan'ın tanıtımına katkı sağlayacak her bir paylaşım için de 500 bin euro kazanacak. Öte yandan Brezilyalı futbolcunun tüm tatil, otel ve restoran masrafları kulüp tarafından karşılanacak.

"PARA İÇİN GELMEDİM"

Neymar, Al Hilal'e transfer olduktan sonra, "Avrupa'da çok şey başardım ve özel zamanlar geçirdim. Ama her zaman küresel bir oyuncu olmak ve yeni yerlerde, yeni zorluklar ve fırsatlarla kendimi test etmek istedim. Yeni bir tarih yazmak istiyorum ve Suudi Arabistan ligi şu anda muazzam bir enerjiye, kaliteli oyunculara sahip. Buraya para için gelmedim." ifadelerini kullanmıştı.