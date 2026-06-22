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Süper Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri belli oldu

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri belli oldu Haber Videosunu İzle
Süper Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri belli oldu
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Süper Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri açıklandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 2026/2027 sezonunun başlamasına az bir süre kala tüm takımların harcama limitleri belli oldu.

EN YÜKSEK LİMİT GALATASARAY'IN 

Açıklanan rakamlara göre; En yüksek limite 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 TL ile son dört yılın şampiyonu olan Galatasaray sahip oldu. 

GALATASARAY'I TAKİP EDEN TAKIMLAR

Sarı-kırmızılıları 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 TL ile Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş'ın limiti 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 TL olarak belirlendi. Trabzonspor'a ise 2 milyar 530 milyon 783 bin 285 TL harcama limiti tanındı. 

İşte Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri:

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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