Süper Lig'in 32. haftasında müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor: Ümit Öztürk
13 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: Ali Şansalan
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor: Mehmet Türkmen
19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu
14 Nisan Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler
16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor: Emre Kargın
16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor: Mert Güzenge
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
15 Nisan Pazartesi:
20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Cihan Aydın