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Süper Lig'i sallayacak anlaşma! Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun yerine Nuri Şahin'i getiriyor

Spor Haberleri

Medipol Başakşehir'in, Hull City ile görüşen teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yerine Nuri Şahin'i getireceği iddia edildi.

Medipol Başakşehir, gelecek sezon Hull City'nin başına geçmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun veliahtını belirledi. Ajansspor'un haberine göre; Emre Beözoğlu Hull City'ye gidiyor, yerine Nuri Şahin geliyor.

Süper Lig'i sallayacak imza! Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun yerine Nuri Şahin'i getiriyor

Aktif futbol hayatına son vermeden geçen sezon Fraport TAV Antalyaspor'da oyuncu-antrenör olarak yeni kariyerine geçen Nuri Şahin'in Akdeniz'deki macerası son buluyor. Bu sezon sadece yedek kulübesinde teknik direktör olarak Antalya'da çalışan Şahin, İstanbul'a geliyor.

Süper Lig'i sallayacak imza! Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun yerine Nuri Şahin'i getiriyor

Emre Belözoğlu'nun Medipol Başakşehir ile yollarını ayırarak, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin başına geçecek. Taraflar yeni sezon için prensip anlaşmasına vardi.

Süper Lig'i sallayacak imza! Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun yerine Nuri Şahin'i getiriyor

Geçen sezonun sonunda bir arada Galatasaray'a gelmesi de gündeme gelen Nuri Şahin, Antalyaspor ile yola devam etti. Şahin, bu sezon ise beklentilerin altında bir peformans ortaya koydu. Ancak genç hocanın çalıştığı yere bağlı kalması Başakşehir'in en önemli tercih sebebi oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Medipol Başakşehir Fk Emre Belözoğlu Acun Ilıcalı Antalyaspor Nuri Şahin Hull City Spor Haberler

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