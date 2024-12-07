Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecek

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa, Türkiye'nin gündemine oturan penaltı kararı sonrası müsabakadaki hakem yönetimi için harekete geçti.

ENİS DESTAN İÇİN TFF ETİK KURULU'NA SEVK TALEBİ

HT Spor'un haberine göre; Enis Destan'ın hakemi aldattığını öne süren lacivert-beyazlı kulüp, oyuncunun TFF Etik Kurulu'na sevkini talep edecek. Kasımpaşa, Enis Destan'ın cezalandırılmasını isteyecek.

HAKEMLER MHK'YA ŞİKAYET EDİLECEK

Kasımpaşa Kulübü aleyhine verilen penaltı kararı için maçın hakemi Zorbay Küçük ve VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u da Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) şikayet edecek. MHK, bu hakemlere maç vermeme, dinlendirme gibi yaptırımlar uygulayabilir.

TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK

Kasımpaşa Kulübü ayrıca, uğradığı zararlar nedeniyle pazartesi günü bu isimler hakkında maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Mücadelenin 75. dakikasında Trabzonsporlu Enis Destan ile Kasımpaşa'dan Kevin Rodrigues mücadelede somrasında Enis yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi. 78. dakikada topun başına geçen Simon Banza penaltı vuruşundan skoru eşitledi. Bu penaltı kararı uzun süre tartışıldı ve Türkiye'nin gündemine oturdu.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS