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Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecek

Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecek
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Kasımpaşa, Trabzonspor karşılaşmasında bordo-mavililer lehine verilen ve çok tartışılan penaltı sonrasında dikkat çeken bir hamle yaptı. İstanbul ekibi, penaltı pozisyonu içerisinde yer alan Enis Destan'ı TFF Etik Kurulu'na, maçın hakemi Zorbay Küçük ve VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u da MHK'ya şikayet edecek. Kasımpaşa ayrıca, uğradığı zararlar nedeniyle bu isimler hakkında maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa, Türkiye'nin gündemine oturan penaltı kararı sonrası müsabakadaki hakem yönetimi için harekete geçti.

ENİS DESTAN İÇİN TFF ETİK KURULU'NA SEVK TALEBİ

HT Spor'un haberine göre; Enis Destan'ın hakemi aldattığını öne süren lacivert-beyazlı kulüp, oyuncunun TFF Etik Kurulu'na sevkini talep edecek. Kasımpaşa, Enis Destan'ın cezalandırılmasını isteyecek.

HAKEMLER MHK'YA ŞİKAYET EDİLECEK

Kasımpaşa Kulübü aleyhine verilen penaltı kararı için maçın hakemi Zorbay Küçük ve VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u da Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) şikayet edecek. MHK, bu hakemlere maç vermeme, dinlendirme gibi yaptırımlar uygulayabilir.

TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK

Kasımpaşa Kulübü ayrıca, uğradığı zararlar nedeniyle pazartesi günü bu isimler hakkında maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlandığı öğrenildi.

Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecek

NE OLMUŞTU?

Mücadelenin 75. dakikasında Trabzonsporlu Enis Destan ile Kasımpaşa'dan Kevin Rodrigues mücadelede somrasında Enis yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi. 78. dakikada topun başına geçen Simon Banza penaltı vuruşundan skoru eşitledi. Bu penaltı kararı uzun süre tartışıldı ve Türkiye'nin gündemine oturdu.

İşte o pozisyon;

Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecekGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecekGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecekGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecekGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecekGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıHalil Danismaz:

Trabzonspor taraftarıyım. Hakemi kandırmaya yönelik hareketler 6 maç men ile cezalandırılmalı..! Ve kural GS-FB-BJK-TS başta olmak üzere tüm takım futbolcularına uygulanmalı! Bu dediğim uygulansa 3 hafta sonra FB-GS sahaya sürecek 11 bulamaz..

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Haber YorumlarıErcan Özdemir:

hamsileri düşürmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Dün akşam dünyanın en net penaltısı verildi !! ilahi adalet Allah cc hakedeni ezdirmedi ezdirmez de

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Haber YorumlarıTufan Baş:

Buna penaltı diyenler yazıklar olsun bu tarz insanlarla öbür dünyada aynı yerdemi yanacağız bunlar sözüm ona Müslüman

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Haber YorumlarıBayram Aydin:

Onlar başlasın biz devam edelim. Ts-Fb maçı Okay’ın attığı iptal edilen gol. Geçen hafta Enis Destan’ın attığı iptal edilen gol. Bence de doğrusu o. Yapsınlar şikayetini biz de yapalım.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Her zaman yazdım. VAR üç kağıt yapıp , dokunulmazlığı halde yaygara koparan futbolcu için orta hakemi uyarıp ekrana zavet etmeli. 1 ihtar ikincsarı karttan ihraç. Bakalım kivirtacak kaç oyuncu kalacak. Futbolcu yalandan yere yerlerde yuvarlanıyor ise, hakemlerinde görmeme hakkı vardır. O yüzden kural netleşme li. Temayüz yapan yanacak. Bu kadar basit.

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Haber Yorumlarıİlhami Kalender:

Kasım paşa sonuna kadar hakkını aramak zorunda hakemi ve emek hırsızı topcuyu ihraç edilsin bunlar kötü örnek kişiler

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Haber YorumlarıAli Yurt:

Sezon başından beri Trabzon'a yapılan haksızlıklara ne diyeceksiniz hamsiler bı tarafınıza girsin

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Haber Yorumlarıhuseyin eskin:

Aynı hakem geçen sezonda uçan osayi ile crespo için penaltı vermişti.

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Haber YorumlarıÖzgürÖzgür:

bence abi türkiyede futbol oynanmamali net soyluyorum herşey kurgu kim kafasına eserse oyle yuruyo isler ,var çağırıyor orta hakem insiyatif alamıyor korkakca ..bırakın abi mahkeme falan gidilsin FIFA'ya şikayet edilsin insanları kandırıyorlar psikojimizi alt üst ettiler,düşen kalkmıyor dokunsan ahh uhhh yerde hakem hemen faul eee tabi oyuncuda su istimal ediyor alışkanlık olmuş ama buna göz Yumanlar yine hakemler ( demeye bin şahit ) dünkü penaltı şu zamana kadar bakilipta incelinipte çalınan en komik olaydı (var'da) TS düşmesin ona bişey olmasın yoksa napariz biz kafaları başından altına kadar korkakca bir zihniyet ????

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Haber YorumlarıKerim Köroğlu:

Boş boş konuşma yın itme yok burda resmen yumruk atıyo bal gibi penaltı

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