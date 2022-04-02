Süper Lig'e kapkara bir leke sürülebilir! Oynanan tüm maçların geçersiz sayılma riski var
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Süper Lig'de oynanan Altay-Antalyaspor ve Giresunspor-Sivasspor maçlarına AVAR olarak atanan Alper Çetin ile Bülent Birincioğlu'nun adının hiçbir klasmanda yer almadığı belirtildi. Gazeteci Ömer Faruk Ünal konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bu ligin tescil edilme şansı kalmamıştır" ifadelerini kullandı.
MHK'nin 8 Mart kararlarında düdük astırdığı hakemler arasında yer alan Alper Çetin ve Bülent Birincioğlu'nun, Süper Lig'de bu hafta oynanan Altay-Antalyaspor ve Giresunspor-Sivasspor maçlarına AVAR olarak atanması ortalığı karıştırdı.
Gazeteci Ömer Faruk Ünal konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eyvah eyvah! Bu iki hakem hiçbir klasmanda yok. Riva'nın önünden geçen adamdan farkları yok. İkisine de maç vermişler. Bu ligin tescil edilme şansı kalmamıştır. Eğer bu hakemler, bugün VAR'a otururlarsa. Kulüpler Birliği Başkanı, bu konuya müdahil olmalı." dedi.
Ünal aynı zamanda, "Aksi takdirde tartışmaların önüne geçilemez. İki hakemin, 8 Mart'ta açıklanan klasmanlarda isimleri yok. Yeni bir klasman açıklanmadı. Temmuza kadar açıklama hakları da kalmadı. Tahkim Kurulu da yok sayıldı." ifadelerini kullandı.
Maçların başlamasının ardından bir paylaşım daha yapan Ömer Faruk Ünal, "Evet, Giresun - Sivas maçı şimdi başladı! VAR'daki hakemlerden Bülent Birincioğlu hiçbir hakem klasmanında yer almıyor? Yani bu durum, lisansı olmayan bir futbolcunun sahada oynamasından hiçbir farkı yok." dedi.