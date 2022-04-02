Süper Lig'e kapkara bir leke sürülebilir! Oynanan tüm maçların geçersiz sayılma riski var - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig'e kapkara bir leke sürülebilir! Oynanan tüm maçların geçersiz sayılma riski var

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:

Süper Lig'de oynanan Altay-Antalyaspor ve Giresunspor-Sivasspor maçlarına AVAR olarak atanan Alper Çetin ile Bülent Birincioğlu'nun adının hiçbir klasmanda yer almadığı belirtildi. Gazeteci Ömer Faruk Ünal konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bu ligin tescil edilme şansı kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

MHK'nin 8 Mart kararlarında düdük astırdığı hakemler arasında yer alan Alper Çetin ve Bülent Birincioğlu'nun, Süper Lig'de bu hafta oynanan Altay-Antalyaspor ve Giresunspor-Sivasspor maçlarına AVAR olarak atanması ortalığı karıştırdı.

Süper Lig'e kapkara bir leke sürülebilir! Oynanan tüm maçların geçersiz sayılma riski varAlper Çetin

Gazeteci Ömer Faruk Ünal konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eyvah eyvah! Bu iki hakem hiçbir klasmanda yok. Riva'nın önünden geçen adamdan farkları yok. İkisine de maç vermişler. Bu ligin tescil edilme şansı kalmamıştır. Eğer bu hakemler, bugün VAR'a otururlarsa. Kulüpler Birliği Başkanı, bu konuya müdahil olmalı." dedi.

Süper Lig'e kapkara bir leke sürülebilir! Oynanan tüm maçların geçersiz sayılma riski varBülent Birincioğlu

Ünal aynı zamanda, "Aksi takdirde tartışmaların önüne geçilemez. İki hakemin, 8 Mart'ta açıklanan klasmanlarda isimleri yok. Yeni bir klasman açıklanmadı. Temmuza kadar açıklama hakları da kalmadı. Tahkim Kurulu da yok sayıldı." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'e kapkara bir leke sürülebilir! Oynanan tüm maçların geçersiz sayılma riski var

Maçların başlamasının ardından bir paylaşım daha yapan Ömer Faruk Ünal, "Evet, Giresun - Sivas maçı şimdi başladı! VAR'daki hakemlerden Bülent Birincioğlu hiçbir hakem klasmanında yer almıyor? Yani bu durum, lisansı olmayan bir futbolcunun sahada oynamasından hiçbir farkı yok." dedi.

Süper Lig'e kapkara bir leke sürülebilir! Oynanan tüm maçların geçersiz sayılma riski var

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Bülent Birincioğlu, Ömer Faruk Ünal, Süper Lig, TFF, Mhk, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title