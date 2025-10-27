Haberler

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Güncelleme:
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından duyurulan Türk hakemliğindeki bahis skandalına dair açıklama yayınladı. İşte o açıklamalar...

  • Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis skandalına ilişkin aldığı aksiyonu desteklediğini açıkladı.
  • Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bahis hesabı bulunan ve aktif olarak kullanan hakemlerin bilgilerini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmasını talep etti.
  • Beşiktaş, konunun sonuna kadar takipçisi olacağını ve geriye dönük tüm haklarını arayacağını belirtti.

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun duyurduğu Türk hakemliğindeki bahis skandalına dair açıklama yayınladı.

Trabzonspor, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun duyurduğu Türk hakemliğindeki bahis skandalına dair yaptığı açıklamada, "Yıllardır sahada emeğin karşılığının alınamadığını, adaletin tesis edilmesi gerektiğini konusundaki çağrımızın ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu'nu bu konuda almış olduğu aksiyonu destekliyoruz.Bu süreç, Türk futbolunda adaletin yeniden inşası için tarihi bir fırsattır" ifadeleri yer aldı.

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, sahada adaleti tesis etmekle görevli hakemlerin bahis hesaplarının olduğu ve aktif olarak bahis hesaplarını kullandıkları şeklindeki açıklamasını büyük bir dikkatle takip ettik.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu çalışmanın çok kıymetli ve temiz futbol için bir milat olduğuna inanıyoruz.

Federasyondan bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemleri, bu hakemlerin bahis oynadığı maçları ve ne tür bahisler oynandığını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalarını talep ediyoruz. Beşiktaş JK olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve geriye dönük tüm haklarımızı arayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

500

