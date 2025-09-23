Süper Lig devinin kovmaktan beter ettiği isim yeni takımında yere göğe sığdırılamıyor

Geçen sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yardımcı antrenörü olmuştu.

BEŞİKTAŞ'TA GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLMİŞTİ

49 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği süreçte 10 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etmiş, 1.70 puan ortalaması tutturmuştu. Ancak alınan sonuçlar yeterli görülmeyince dönemin yönetimi tarafından yollar ayrılmıştı.

LİVERPOOL'DA ETKİSİ ÇOK KONUŞULUYOR

Arne Slot'un teknik ekibine katılan Van Bronckhorst, kısa sürede Kırmızılar'a önemli katkılar sağladı. İngiliz basınına göre Hollandalı çalıştırıcı:

Taktik varyasyonları geliştiriyor,

Gravenberch ve Robertson gibi isimlere özel mentorluk yapıyor,

Geniş hücum organizasyonları ve duran top planlarıyla takımın seviyesini yükseltiyor.

"GİO'NUN KIZIL DEVRİMİ"

İngiltere'de yayımlanan The Firm dergisi, "Gio'nun Kızıl Devrimi: Van Bronckhorst Anfield'ı Nasıl Dönüştürüyor?" başlıklı bir yazıyla Hollandalı teknik adamı övdü. Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Sadece iki ay sonra, Gio'nun etkisi inkâr edilemez: taktiksel ustalık, oyunculara fısıldayan tavır ve Kırmızılar'ı kusursuz bir Şampiyonlar Ligi canavarı gibi coşturan yılmaz Eredivisie azminin bir karışımı"