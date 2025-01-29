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Süper Lig devinden Göztepe'ye Romulo için eşi benzeri görülmemiş teklif

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Beşiktaş, Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Göztepe'nin golcüsü Romulo'yu istiyor. 22 yaşındaki Brezilyalı forveti satın alma opsiyonlu kiralamayı hedefleyen siyah-beyazlılar, opsiyonu İzmir ekibinin belirleyeceği cazip bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Öte yandan genç forvet Mustafa Hekimoğlu da kiralık olarak önerilecek.

Beşiktaş'tan çok konuşulacak bir transfer hamlesi daha geldi. Fenerbahçeli Cengiz Ünder'den son anda vazgeçen siyah beyazlılar, bu kez Süper Lig'de fırtına gibi esen Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo'yu gözüne kestirdi.

GÖZTEPE BONSERVİSİ ALDI

Göztepe, sezon başında Brezilya Serie B takımlarından Athletico Paranaense'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Romulo'nun bonservisini geçtiğimiz günlerde bu opsiyonu kullanarak aldı. İzmir ekibi, 22 yaşındaki golcü için Brezilya ekibine 2.5 milyon euro ödedi.

BEŞİKTAŞ, REDDEDİLEMEYECEK BİR TEKLİF HAZIRLIYOR

Göztepe cephesi yıldız futbolcuyu satmayı düşünmese de Beşiktaş'ın Romulo için reddedilemeyecek bir teklif hazırladığı öğrenildi. Kara Kartal, Brezilyalı golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosuna katmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonundaki miktarı Göztepe'nin belirlemesi için açık çek verecek.

MUSTAFA ERHAN DA KİRALIK VERİLECEK

Siyah beyazlı yönetim ayrıca, genç golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu da sezon sonuna kadar kiralık olarak Göztepe'ye vermeyi teklif edecek. Ön şartların kabul edilmesi durumunda Göztepe'nin, Romulo için belirleyeceği satın alma opsiyonundaki bonservis bedeli transferde belirleyici olacak.

ROMULO'NUN SEZON PERFORMANSI

Romulo, bu sezon Göztepe formasıyla hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda toplam 19 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 10 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 3.7 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki Brezilyalı golcü, sezon sonunda satın alma opsiyonun devreye girmesiyle 2028 yılına kadar İzmir ekibinde forma giyecek.

Süper Lig devinden Göztepe'ye Romulo için eşi benzeri görülmemiş teklif
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Bu atyrrr topçuların ne bitmez kulaklık sevdası varmış mk

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