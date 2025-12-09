Haberler

Süper Lig devinde deprem! İki yıldız sezonun ilk yarısını kapattı

Beşiktaş, Gaziantep FK maçında sakatlanan Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın durumunu açıkladı. Her iki futbolcunun da yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, sezonun ilk yarısını kapattıkları kesinleşti.

  • Cengiz Ünder ve Jota Silva, Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçında sakatlandı.
  • Jota Silva'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık, Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç kas grubunda gerilme ve kanama tespit edildi.
  • Cengiz Ünder ve Jota Silva yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak ve sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan iki yıldız futbolcu Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın sağlık durumuna ilişkin detaylı bir açıklama yaptı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada;

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 45. dakikasında rakip oyuncunun müdahalesiyle dizine aldığı darbe sonucunda oyuna devam edemeyen Jota Silva ile aynı müsabakanın 23. dakiasında sol uyluk üst kısmında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Cengiz Ünder, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçti.

Jota Silva'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık, Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde (adduktor longus) ise gerilme ve kanama saptanmıştır. Jota Silva ile Cengiz Ünder'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

1 AY YOKLAR: İLK YARIYI KAPATTILAR

Beşiktaş teknik heyeti ve taraftarların canını sıkan haber ise sakatlıkların süresi oldu. Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Bu sürenin, oyuncuların ligde sezonun ilk yarısında forma giymesini imkansız hale getirdiği kaydedildi. Siyah-beyazlı ekipte yaşanan bu iki önemli sakatlık, devre arası öncesi planlamaları doğrudan etkileyebilir.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
