Süper Lig'den Suudi Arabistan'a gitti

Süper Lig'den Suudi Arabistan'a gitti
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Suudi Arabistan ekibi Al-Okhdood, Kasımpaşa'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan Gül'ü kadrosuna kattı.

Kasımpaşa forması giyen Almanya doğumlu 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan Gül, sürpriz bir transfere imza attı.

SUUDİ ARABİSTAN'A TRANSFER OLDU

Suudi Arabistan takımlarından Al-Okhdood, Kasımpaşa'dan defansif orta saha oyuncusu Gökhan Gül ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Süper Lig'den Suudi Arabistan'a gitti

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Futbolculuk kariyerine Almanya ekiplerinden Bochum'un altyapısında başlayan 27 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de Gençlerbirliği ve Kasımpaşa formaları giydi.

KASIMPAŞA PERFORMANSI

Son iki sezondur lacivert-beyazlı oynayan Gökhan Gül, oynadığı 66 müsabakada 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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