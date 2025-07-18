Süper Lig'den Suudi Arabistan'a gitti
Suudi Arabistan ekibi Al-Okhdood, Kasımpaşa'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan Gül'ü kadrosuna kattı.
Kasımpaşa forması giyen Almanya doğumlu 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan Gül, sürpriz bir transfere imza attı.
SUUDİ ARABİSTAN'A TRANSFER OLDU
Suudi Arabistan takımlarından Al-Okhdood, Kasımpaşa'dan defansif orta saha oyuncusu Gökhan Gül ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR
Futbolculuk kariyerine Almanya ekiplerinden Bochum'un altyapısında başlayan 27 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de Gençlerbirliği ve Kasımpaşa formaları giydi.
KASIMPAŞA PERFORMANSI
Son iki sezondur lacivert-beyazlı oynayan Gökhan Gül, oynadığı 66 müsabakada 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.