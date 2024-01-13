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Süper Lig'de tarihi an! Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ilk kez kullanıldı

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Süper Lig'in ikinci yarısında kullanılmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, ilk kez RAMS Başakşehir-Alanyaspor maçında devreye girdi. Alanyaspor'un 18. dakikada attığı gol, bu sistem sayesinde ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında kullanılmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, ilk kez RAMS Başakşehir-Alanyaspor maçında çalıştı.

GOL İPTAL OLDU

Alanyaspor'un golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Alanyaspor'un 18. dakikada attığı gol, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi sonrası iptal edildi.

İşte o pozisyon;

Süper Lig'de tarihi an! Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ilk kez kullanıldı

Süper Lig'de tarihi an! Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ilk kez kullanıldı

Süper Lig'de tarihi an! Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ilk kez kullanıldı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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