Süper Lig'de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından Trabzon'da büyük bir isyan patlak verdi. Maçtaki hakem kararlarını "Skandal" olarak nitelendiren Trabzon basını, sert ifadeler kullandı. "Hakem skandalı Kadıköy'e damga vurdu. Bu hakemlere düdük astırmazsak adam değiliz" şeklinde manşetler atıldı.

Fenerbahçe- Trabzonspor maçında hakem kararları büyük tartışma yarattı. Trabzon basını, kararları "skandal" olarak değerlendirirken, sert manşetler ve açıklamalarla tepkisini ortaya koydu.

"DÜDÜK ASTIRMAZSAK ADAM DEĞİLİZ"

Trabzon basını, Kadıköy'de oynanan mücadeledeki hakem kararlarına sert ifadelerle yüklendi. Taka gazetesi, "Hakem skandalı Kadıköy'e damga vurdu. Bu hakemlere düdük astırmazsak adam değiliz" manşetini atarken, Karadeniz gazetesi hakemin fotoğrafını manşetine taşıyarak "Kadıköy'de hırsız var" başlığını kullandı.

"UTANÇ VESİKASI OLARAK YERİNİ ALACAK"

61 Saat gazetesi, Trabzonspor taraftarlarının sert tepkisini gündeme getirdi. Taraftar derneğinin açıklamasında, "Türk futbolu adaletsiz hakem kararları ve şeffaflıktan uzak kurumlarla güvenilirliğini kaybetmiştir. VAR'ın bariz hataları görmezden gelmesi ve MHK'nin basiretsizliği utanç vesikasıdır" denildi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Güne Bakış gazetesi ise manşetinde "Yazıklar olsun, Türk futbolunu bitirdiniz" ifadelerine yer vererek tepkisini dile getirdi.

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Maçın tekrar edilmesi gerekiyor amaçlarına ulaşmamaları için ve de adaletin sağlanması için. Yoksa en fazla o hakem gider, bir başkasını görevlendirirler.

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAytekin Balpınar:

keşke,gaysaraydan 5 yediğinizdede böyle tepki verseydiniz.Bilezik gibi geçirdik,zorunuzamı gitti.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkerem can:

Takımlara unutamayacağı cezalar verilmesi lazım, hakem de de suç varsa hepsinin cezalandırılması lazım

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil Arslan:

top cizgiyi geçti ilkokul çocuğuna izletseniz aynısını söyler, görevini düzgün yapmayan hakemlerin lisansını iptal edeceksin ki bu tür davranışları yapamasın birdaha..

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBayram Aydın:

Derdimiz zaten top çizgiyi geçip geçmediğiydi zaten.Herşey bitti o kaldı.Utanmıyor musun bu yazıyı yazmaya?

yanıt7
yanıt10
Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

YÜZDE YÜZ KASITLI. çoluk çocuk gördü anladı doğruyu. o kadar görüntü var, teknoloji var, hadi zübük çağırdı , o kadar baktın niye doğru kararı vermedin bu kadar kolay bi pozisyonda. sen kimin düdüğünü çalıyon , sonuçta neler kazanacaktın açıkla bilelim. kariyer mi umdun, hatırı sayılır bi meblaya mı sattın Türk Futbolunu. konuş ta duyalım. Var katıtları zırt pırt fener istediğinde anında açıklanır. kimse konuşmuyo. ama yalı bebesi demişti aklınıza bile gelmeyecek şeyler yapacam.. ne de olsa ..

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıseennu:

Sallama o pozisyonu konuşurken iptal edilen çizgiyi geçen gol ü neden konuşmuyorsun,ONUACHU hakeme dönüp alkışlaması ve ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi gerekirken gösterilmeyen kart,48 dakikada fenerin yüzde yüz gol pozisyonunun hakem tarafından haksızca kesilmesi,utanmadan ağlayıp sızlıyor heryeri velveleye veriyorsunuz zaten sizin karakter yapınız bu.

yanıt6
yanıt0
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
