Süper Lig'de kullanılacak yeni futbol topu belli oldu

Süper Lig'de kullanılacak yeni futbol topu belli oldu
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Süper Lig'de kullanılacak yeni futbol topu belli oldu
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TFF, Adidas ile 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma kapsamında, önümüzdeki üç yıl boyunca profesyonel ligler ve kupalarda Adidas'ın maç toplarının kullanılacağı duyuruldu.

TFF, Adidas ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma ile birlikte üç yıl boyunca profesyonel ligler ve kupalarda Adidas'ın maç toplarının kullanılacağı açıklandı.

3 YILLIK ANLAŞMA

Türkiye Futbol Federasyonu ile Adidas arasında sözleşme imzalandı. Bu anlaşma ile birlikte üç yıl boyunca profesyonel ligler ve kupalarda Adidas'ın maç toplarının kullanılacağı açıklandı.

Süper Lig'de kullanılacak yeni futbol topu belli oldu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada "Futbolumuzun ve oyuncularımızın gelişimini sağlamak istiyoruz. Teknolojinin en güzel imkanlarını kullanmak istiyoruz. Adidas ile anlaşmamızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni sezonda liglerimiz Adidas toplarıyla oynanacak." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de kullanılacak yeni futbol topu belli oldu

Haberler.com / Barış Polat - Spor
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