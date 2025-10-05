Süper Lig'de ilginç detay: Oynadıkları 8 maç ya '1-1' ya da '4-0' bitti

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor, ilginç skorlara imza attı.

MAÇLARI YA '1-1' YA DA '4-0' BİTİYOR

Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 8 maçta 5 kez 1-1 berabere kalırken, 3 defa da 4-0 mağlup oldu. Kayserispor, bu süreçte Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalırken, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a da 4-0'lık skorlarla kaybetti. Sarı-kırmızılıların maçlarının bu skorlar dışında bitmemesi dikkatleri çekmeyi de başardı.

GELECEK RAKİP SAMSUNSPOR

Kayserispor, ligin 9. hafta maçında sahasında ligin iddialı ekiplerinden biri olan Samsunspor'u konuk edecek.