Süper Lig'de ilginç detay: Oynadıkları 8 maç ya '1-1' ya da '4-0' bitti

Süper Lig'de ilginç detay: Oynadıkları 8 maç ya '1-1' ya da '4-0' bitti
Güncelleme:
Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 8 müsabakanın 5'inde 1-1 berabere kalırken, 3'ünde de 4-0'lık skorlarla yenildi. Sarı-kırmızılıların maçlarının bu skorlar dışında bitmemesi dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor, ilginç skorlara imza attı.

MAÇLARI YA '1-1' YA DA '4-0' BİTİYOR

Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 8 maçta 5 kez 1-1 berabere kalırken, 3 defa da 4-0 mağlup oldu. Kayserispor, bu süreçte Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalırken, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a da 4-0'lık skorlarla kaybetti. Sarı-kırmızılıların maçlarının bu skorlar dışında bitmemesi dikkatleri çekmeyi de başardı.

GELECEK RAKİP SAMSUNSPOR

Kayserispor, ligin 9. hafta maçında sahasında ligin iddialı ekiplerinden biri olan Samsunspor'u konuk edecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
