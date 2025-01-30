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Süper Lig'de Çukurova Temsilcileri Zor Günler Geçiriyor

Süper Lig'de Çukurova Temsilcileri Zor Günler Geçiriyor
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Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor, bu sezonki kötü performanslarıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Hatayspor, en az puan topladığı dönemi yaşarken, Adana Demirspor da puan silme cezasıyla ligde son sırada bulunuyor.

SERKAN AVCİ/EREN BOZKURT - Trendyol Süper Lig'in Çukurova temsilcileri Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor, gösterdikleri performansla taraftarlarını üzüyor.

Sezona teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde başlayan, ardından yerine Rıza Çalımbay'ı getirip daha sonra istediği sonuçları alamayınca tecrübeli teknik adamla da yollarını ayıran Atakaş Hatayspor, teknik sorumlu olarak sportif direktör Yılmaz Bal ile çıktığı 2 maçta da mağlubiyet yaşadı.

Teknik direktörlük görevi için son olarak Murat Şahin ile anlaşan Hatay ekibi, ligin 20. haftasında Mersin'de konuk ettikleri Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 21. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan bordo beyazlılar, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı müsabakadan 5-4 mağlup ayrıldı.

Beş sezonluk Süper Lig serüveninin en kötü Hatayspor'u

2019-2020 sezonunda şampiyon olarak tamamladığı 1. Lig'den yükseldiği Süper Lig'deki macerası 5 sezondur süren Hatayspor, en az puan topladığı dönemi yaşıyor.

Geçen sezon aynı süreçte hanesine 21 puan yazdırmayı başaran Hatay temsilcisi, bu sezon çıktığı 20 maçta 1 galibiyet, 7 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşadı.

Bu sonuçlarla 10 puan toplayabilen bordo-beyazlılar, "ateş hattı" diye tabir edilen düşme potasının 18. sırasında yer buldu.

FIFA'nın, borçları nedeniyle 2 dönemlik transfer yasağı getirdiği Hatayspor, Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiriyor.

Transfer tahtasını açamayan Adana Demirspor, sezona takviyesiz başladı

Süper Lig'in 2022-2023 dönemini 69 puanla 4. sırada tamamlayan, geçen sezonu ise 44 puanla 12. sırada bitiren Adana Demirspor, 2024-2025'e Avustralyalı teknik adam Michael Valkanis öndeliğinde girdi.

FIFA'nın önceki sezon getirdiği transfer yasağını kaldıramayan Adana ekibi, birçok oyuncusuyla yollarını ayırdığı lige takviyesiz başladı.

Adana Demirspor'da, ligin ilk 6 haftasında 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde edilmesiyle teknik direktör Valkanis ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Yardımcı antrenör Serkan Damla ile çıkılan 6 maçta kötü gidişatın durdurulamadığı mavi-lacivertlilerde teknik direktörlüğe Mustafa Dalcı getirildi.

Adana ekibi puan silme cezası da aldı

Teknik adam değişimiyle toparlanması beklenen Adana Demirspor'a, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından 6 Aralık 2024'te 3 puan silme cezası getirildiği duyuruldu.

Süreci tersine çevirmekte zorlanan Adana ekibi, Dalcı yönetiminde oynadığı 10 maçta 2 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Ligde çıktığı 20 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 16 mağlubiyeti bulunan mavi-lacivertlilerde, teknik adam Dalcı ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Cezası nedeniyle hanesine 5 puan yazdırabilen Adana Demirspor, ligde son sıra bulunuyor.

Süper Lig'de kötü günler geçiren Adana ekibi, düşme potasından çıkmakta güçlük yaşıyor.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
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