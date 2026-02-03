Milan Skriniar ve Kristjan Asllani, PFDK'ya sevk edildi

Trendyol Süper Lig'den 9 kulübün yanı sıra Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar 'hakareti', Beşiktaş'ta kırmızı kart gören Kristjan Asllani ise kural dışı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımlar ve kişileri açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Antalyaspor Kulübü'nün 30.01.2026 tarihinde oynanan Antalyaspor-Trabzonspor müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Antalyaspor Kulübü Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu'nun aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca31.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Eyüpspor Kulübü'nün 31.01.2026 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi.

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü'nün 31.01.2026 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü idarecisi Mesut Altan'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Çaykur Rizespor Kulübü'nün 31.01.2026 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi.

Beşiktaş Kulübü futbolcusu Kristjan Asllani'nin 31.01.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş-Konyaspor müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 01.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Konyaspor Kulübü'nün 31.01.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş-Konyaspor müsabakasındaki '7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi.

Gençlerbirliği Kulübü'nün 01.02.2026 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve '6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi.

Galatasaray Kulübü'nün 01.02.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Kayserispor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi.

Kocaelispor Kulübü'nün 02.02.2026 tarihinde oynanan Kocaelispor-Fenerbahçe müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi.

Fenerbahçe Kulübü'nün 02.02.2026 tarihinde oynanan Kocaelispor-Fenerbahçe müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Emir Hulusi Yolaç'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Milan Skriniar'ın aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi. - İSTANBUL