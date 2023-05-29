Süper Lig'de 36. Hafta Hakemleri Açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de yarın yapılacak 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Beşiktaş, matematiksel olarak şampiyonluk şansını yitirdiği için bu hafta maç yapmayacak. Müsabakalar yarın saat 20.00'de başlayacak.