Süper Lig'de 36. Hafta Hakemleri Açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'de yarın yapılacak 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Beşiktaş, matematiksel olarak şampiyonluk şansını yitirdiği için bu hafta maç yapmayacak. Müsabakalar yarın saat 20.00'de başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de yarın yapılacak 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Matematiksel olarak şampiyonluk şansını yitiren Beşiktaş, 36. haftayı maç yapmadan geçirecek.
Gaziantep Fk'yi konuk etmesi gereken Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor deplasmanına çıkması gereken HangiKredi Ümraniyespor, rakiplerinin ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayılacak.
Tüm müsabakalar, yarın saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre oynanacak maçlarla ilgili Merkez Hakem Kurulunun dijital atama yöntemiyle gerçekleştirdiği görevlendirmeler şöyle:
MKE Ankaragücü-Galatasaray: Volkan Bayarslan
Bitexen Giresunspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
İstanbulspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın
Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek
???????VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: Murat Erdoğan
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