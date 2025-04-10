Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve hakemler şu şekilde:

11 NİSAN CUMA:

20:00 Samsunspor - Galatasaray (Ozan Ergün)

12 NİSAN CUMARTESİ:

16:00 Konyaspor - Göztepe (Ümit Öztürk)

19:00 Beşiktaş - RAMS Başakşehir (Cihan Aydın)

19:00 Bodrum FK - Antalyaspor (Direnç Tonusluoğlu)

13 NİSAN PAZAR: