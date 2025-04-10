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Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

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Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. 11 Nisan Cuma günü oynanacak Samsunspor - Galatasaray maçını Ozan Ergün, 12 Nisan Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - RAMS Başakşehir maçını Cihan Aydın ve 13 Nisan Pazar günü oynanacak Sivasspor - Fenerbahçe maçını Yasin Kol yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve hakemler şu şekilde:

11 NİSAN CUMA:

  • 20:00 Samsunspor - Galatasaray (Ozan Ergün)

12 NİSAN CUMARTESİ:

  • 16:00 Konyaspor - Göztepe (Ümit Öztürk)
  • 19:00 Beşiktaş - RAMS Başakşehir (Cihan Aydın)
  • 19:00 Bodrum FK - Antalyaspor (Direnç Tonusluoğlu)

13 NİSAN PAZAR:

  • 16:00 Kayserispor - Kasımpaşa (Abdullah Buğra Taşkınsoy)
  • 16:00 Gaziantep FK - Hatayspor (Ali Şansalan)
  • 19:00 Sivasspor - Fenerbahçe (Yasin Kol)
  • 19:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor (Çağdaş Altay)
  • 20:00 Eyüpspor - Adana Demirspor (Alper Akarsu)
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Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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