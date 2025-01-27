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Galatasaray'ın maç tarihi değişebilir

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Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın programı açıklandı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16 turuna kalması halinde 23. haftanın maç programında değişikliğe gidilecek.

TFF, Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın programını açıkladı. Yapılan açıklamada Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16 turuna kalması halinde 23. haftanın maç programında değişikliğe gidileceği belirtildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması şu şekilde;

"Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Program, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin muhtemel Play-Off müsabakaları ve Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 2. hafta müsabaka takvimi dikkate alınarak planlanmıştır.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden, doğrudan Son 16 Turu'na yükselme ihtimali bulunan Galatasaray Spor Kulübü'nün; bu ihtimalin gerçekleşmesi ve 23. hafta sonrasında UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçının olmaması halinde, yayın programı doğrultusunda, Trabzonspor A.Ş. - İkas Eyüpspor müsabakası 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'a, Galatasaray A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş. müsabakası ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır."

23. HAFTA PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların programı şu şekilde;

Süper Lig'de 23. hafta programı açıklandı: Galatasaray'ın maç tarihi değişebilir

Galatasaray'ın maç tarihi değişebilir
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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