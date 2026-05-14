Süper Lig'de Son Hafta Heyecanı Başlıyor

Ligin 34. ve son haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak - Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğu garantilediği ligde Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un ardından küme düşecek 3. takım belli olacak

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğu garantilediği ligde Fenerbahçe'nin sezonu ikinci, Trabzonspor'un üçüncü, Beşiktaş'ın da dördüncü tamamlaması kesinleşti.

Süper Lig'de 55 puanı olan Göztepe ile 54 puana sahip RAMS Başakşehir, beşincilik için mücadele edecek.

Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un geçen hafta oynanan maçların ardından küme düştüğü lige veda edecek 3. takım da son haftada belli olacak.

Karşılaşmaların sonucuna göre 29 puana sahip Antalyaspor, 31 puanı bulunan Gençlerbirliği ile 32'şer puanı olan Kasımpaşa ve Eyüpspor'dan biri 1. Lig'e düşecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde son haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

16 Mayıs Cumartesi:

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep)

20.00 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

17 Mayıs Pazar:

17.00 Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Chobani)

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Papara)

Puan durumu

Ligde 34. ve son hafta öncesi puan durumu şu şekilde:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY33245477294877
2.FENERBAHÇE332110274344073
3.TRABZONSPOR33209461362569
4.BEŞİKTAŞ33178857381959
5.GÖZTEPE331413642291355
6.RAMS BAŞAKŞEHİR33159956342254
7.SAMSUNSPOR33121294345-248
8.ÇAYKUR RİZESPOR331010134450-640
9.TÜMOSAN KONYASPOR331010134248-640
10.CORENDON ALANYASPOR33716104039137
11.KOCAELİSPOR33910142637-1137
12.GAZİANTEP FK33910144256-1437
13.İKAS EYÜPSPOR3388173045-1532
14.KASIMPAŞA33711153249-1732
15.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ3387183347-1431
16.HESAP.COM ANTALYASPOR3378183255-2329
17.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK3376202953-2427
18.ZECORNER KAYSERİSPOR33512162561-3627

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
