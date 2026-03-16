Haberler

Afyon'da amatör maç sonrası saha karıştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da Susuz Belediyespor ile Belediye Bolvadin Termal Spor arasında oynanan maçta olaylar çıktı. Karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi, güvenlik güçleri olaya müdahale etti.

AFYONKARAHİSAR'da Süper Amatör Lig'de oynanan Susuz Belediyespor - Belediye Bolvadin Termal Spor karşılaşmasının bitiş düdüğüyle ortalık karıştı. İki takım oyuncularının birbirine girdiği olaylar güçlükle sakinleştirildi.

Afyon Süper Amatör Lig'in 20'nci haftasında Susuz Belediyespor, Belediye Bolvadin Termal Spor'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona ererken, Susuz Belediyespor'dan bir futbolcunun, Belediye Bolvadin Termal Spor Teknik Direktörü Fehmi Teke'ye saldırması sonrası ortalık karıştı. İki takımın oyuncuları tekme ve yumruklarla birbirine girerken, tribünlerden sahaya taş yağdı. Olayları yatıştırmak için görevliler ve jandarma ekipleri sahaya girdi. Kavgaya karışanlar müdahale edilerek sakinleştirilirken, Bolvadin kafilesi statta mahsur kaldı. Konuk ekip, geniş güvenlik önlemleri altında bölgeden tahliye edildi.

İLK MAÇTA OTOBÜS TAŞLANMIŞTI

Öte yandan geçen yıl kasımda iki takım arasında Bolvadin'de oynanan karşılaşmada Susuz Belediyespor kafilesini taşıyan otobüs kimliği belirlenemeyen kişilerce taşlı saldırıya uğramıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

