Sümeyye Boyacı, dünya şampiyonu oldu ESKİŞEHİR Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı, Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 41.58'lik dereceyle dünya şampiyonu oldu. ESKİŞEHİR Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı, Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 41.58'lik dereceyle dünya şampiyonu oldu. 70 ülkeden 600'ü aşkın sporcunun katıldığı Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 50 metre sırt üstü yarışında madalya mücadelesi veren Sümeyye Boyacı, uzun süre önde götürdüğü yarışta Dünya Şampiyonu oldu. Sevilay Öztürk ise 44.45'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı. Yarış sonrası Milli Takım antrenörleri ve yarışı izleyen Türk yetkililer büyük sevinç yaşadı. Altın madalyayı getiren Sümeyye Boyacı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası kota mücadelelerinde 50 metre sırtüstü yüzmede 41.41 saniye ile Avrupa'nın en iyi derecesini yapmıştı. Sümeyye Boyacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazandığı şampiyonluk nedeniyle büyük gurur duyduğunu belirterek, "Duygularımı anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalacak ama bugün bir hayalimi daha gerçekleştirdim. 19 yaşında katıldığım Açık Yaş Dünya Şampiyonası'nda ülkemize kazandırdığım Dünya Şampiyonluğu ile koleksiyonumda eksik olan bir başarıyı daha tamamlamış oldum. Kazandığım şampiyonluk benim için bir altın madalyadan çok daha büyük bir gururu ifade ediyor. Bu madalyanın en özel tarafı kadın bir sporcu tarafından Türk Yüzmesine kazandırılan ilk Dünya Şampiyonluğu olması. Ne bu madalya için yaşadığım mutluluğu ne de harcadığım emeği tarif etmeye hiçbir cümlemin gücü yetmez. Başta ailem ve antrenörüm olmak üzere benimle bu yolda yürüyen ve emek veren herkese teşekkürü borç bilirim. Ayrıca hemen yan kulvarımda yarışan, takım arkadaşım Sevilay'ın aldığı gümüş madalya da bize gösteriyor ki Türk sporcularının, gençlerinin başarabileceklerinin potansiyelini kimse tahmin edemez" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünya şampiyonu olan Sümeyye Boyacı ile gümüş madalya kazanan Sevilay Öztürk'ü yayımladığı mesaj ile kutladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde 41.58'lik derecesiyle dünya şampiyonu olan Sümeyye Boyacı ile 44.45'lik derecesiyle gümüş madalya kazanan Sevilay Öztürk'ü tebrik ediyorum. Elde ettikleri başarılara yenisini ekleyen Sümeyye ve Sevilay kazandıkları madalyalarla bizleri bir kez daha gururlandırdı. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum" Demirören Haber Ajansı / Spor Dünya Şampiyonası Sümeyye Boyacı Portekiz Spor Haberler

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