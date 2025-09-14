Sultangazi Belediyesi 6. Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni Gerçekleşti

SULTANGAZİ Belediyesi 6'ncı Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni Mimar Sinan Şehir Ormanı Amfi Tiyatro alanında gerçekleşti. 20 farklı branştan 9 bin öğrencinin katıldığı törende konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Biz sporu sadece fiziksel gelişim olarak görmüyoruz. Elbette çocuklarımızın bedensel gelişimine katkı sağlıyor; ama aynı zamanda manevi gelişimleri, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve güvenli ortamlarda bulunmaları için de çok önemli. Çocuklarımızı daha korunaklı, kamusal alanlara çekmeye, arkadaşlık bağlarını güçlendirmeye ve ahlaklı bir nesil olarak yetişmelerine gayret ediyoruz" dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un ev sahipliğinde Mimar Sinan Şehir Ormanı Amfi Tiyatro alanında 6'ncı Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni gerçekleştirildi. Törene öğrenciler ve aileleri de katıldı. Yaz tatili süresince spor okulunda eğitim alan 9 bine yakın çocuk ve genç, kapanış töreninde performanslarını sergiledi. Sultangazi Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda 7-15 yaş aralığındaki 9 bin öğrenci 20 farklı branşta uzman eğitmenler eşliğinde eğitim aldı. Dursun, Yaz Spor Okulları'nda başarılı olan öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

'YAKLAŞIK 9 BİN GENCİMİZE, 20 BRANŞTA SPOR EĞİTİMİ VERDİK'

Yaz okulları kapanış töreninde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi'de değerli komşularımız bugün burada bizleri yalnız bırakmadılar. Yaz Spor Okullarımızın kapanış törenindeyiz. Bu yıl Haziran ayında başladık ve üç ay boyunca yaklaşık 9 bin gencimize, 20 branşta spor eğitimi verdik. Biz sporu sadece fiziksel gelişim olarak görmüyoruz. Elbette çocuklarımızın bedensel gelişimine katkı sağlıyor; ama aynı zamanda manevi gelişimleri, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve güvenli ortamlarda bulunmaları için de çok önemli. Çocuklarımızı daha korunaklı, kamusal alanlara çekmeye, arkadaşlık bağlarını güçlendirmeye ve ahlaklı bir nesil olarak yetişmelerine gayret ediyoruz. Sultangazi Belediyesi, 2 bin 500'ü aşkın lisanslı sporcusuyla hem Türkiye'de hem Balkanlar'da hem de Avrupa'da çeşitli müsabakalara katılıyor. Bu sayı İstanbul ölçeğinde bakıldığında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi büyük spor kulüplerinden bile fazla. Bu durum bir yandan ciddi bir sorumluluk, çünkü çocuklarımızı yurtiçi ve yurtdışında müsabakalara hazırlamak, fizyoterapist ve antrenör desteği sağlamak büyük maliyet. Ancak biz bu külfeti çocuklarımızın geleceği, daha iyi yaşam koşullarına kavuşmaları ve dijital dünyanın dışına çıkıp gerçek sosyal alanlarda bir arada olmaları için seve seve üstleniyoruz. Üç ay boyunca ciddi emek veren tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Daha büyük bir teşekkürü ise annelere ve babalara borçluyuz. Çünkü çocuklarına sahip çıktılar. Spor aynı zamanda aile demek, aile bağlarının güçlenmesi demek. Son olarak, bu süreçte büyük emek veren hocalarımıza ve çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.

Okçuluk branşı antrenörü Kübra Demirci, "Altıncısını düzenlediğimiz Yaz Okullarımızın kapanışını yapıyoruz. Haftanın her günü 500'ü aşkın sporcumuzla birlikte geleneksel Türk okçuluğu, modern okçuluk ve makaralı okçuluk alanında eğitimler verdik. Amacımız sporu tabana yaymak ve gelenekten geleceğe uzanan bir kültür oluşturmak" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Enes Uçar, "Tenis branşıyla ilgileniyorum. Dört yıldır bu sporu yapıyorum. Yaz ve kış dönemlerinde antrenmanlara devam ediyorum. 2025 Sultangazi Spor Okulları yarışmasında tekler ve çiftler şampiyonu oldum. Belediye Başkanımıza sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Öğrencilerinden Umut Kaan Çoban ise, "Tenis branşında oynuyorum. Tekler ve çiftler şampiyonluğum var. Bir gümüş ve bir bronz madalyam bulunuyor. Belediye Başkanımıza, yaz ve kış spor okullarında tenis branşına verdiği destek ve açtığı salon imkanı için teşekkür ederim" diye konuştu.