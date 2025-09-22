Haberler

Sultan Su İnegölspor, Kastamonuspor'u 3-1 Yenerek İkinci Dış Saha Zaferini Kazandı

Sultan Su İnegölspor, Nesine 2. Lig'in 5. haftasında GMG Kastamonuspor'u deplasmanda 3-1 yenerek puanını 9'a çıkardı ve ikinci dış saha zaferini elde etti. Maçta Yasin Ozan, Taner Gümüş ve Kerem Dönertaş'ın golleriyle öne geçti.

Sultan Su İnegölspor, Nesine 2. Lig'in 5. haftasında deplasmanda konuk olduğu GMG Kastamonuspor'u 3-1 yenerek ikinci dış saha zaferini kazandı ve puanını 9'a yükseltti.

Sultan Su İnegölspor, Nesine 2. Lig 5. hafta mücadelesinde GMG Kastamonuspor'a konuk oldu. Zorlu deplasmandan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Bursa temsilcisi, ligdeki ikinci dış saha zaferini kazandı.

Maça etkili başlayan İnegölspor, 33. dakikada Yasin Ozan'ın penaltı golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda baskısını sürdüren konuk ekip, 61. dakikada Taner Gümüş ile farkı ikiye çıkardı. 66. dakikada ise sahneye çıkan Kerem Dönertaş durumu 3-0 yaptı.

Ev sahibi Kastamonuspor, 85. dakikada Merthan Öztürk'ün penaltı golüyle farkı 2'ye indirse de bu skor sonucu değiştirmedi ve mücadele 3-1 sona erdi.

Bu galibiyetle puanını 9'a çıkaran Sultan Su İnegölspor, gelecek hafta sahasında Muğlaspor ile karşılaşacak.

Stat: Kastamonu Gazi

Hakemler: Berk Sipahi, Yunus Yıldız, Emrah Akkaya

Kastamonuspor 11'i: Yavuz Aygün, Sakıp Aytaç, Mustafa Arda Kartal, Oğuz Ceyhan, Gökdeniz Tandoğan, Ahmet Yazar, Kadir Arı, Erdem Dikbasan, Ali Altınöz, Kazım Can Kahya, Mertan Öztürk

Sultan Su İnegölspor 11'i: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz, Taner Gümüş (Dk.90 Taha Cebeci), Kerem Dönertaş (Dk.88 Kerem Duran), Mete Sevinç (Dk.90 Arda Aksoy), Hüseyin Afkan, Yusuf Tursun (Dk.76 Özcan Aydın), Yasin Ozan (Dk.88 Ozan Can Dursun) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
