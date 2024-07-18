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Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın

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Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, TFF seçimleriyle ilgili yaptığı konuşmada tarihi bir çağrıda bulundu. Mehmet Büyükekşi'yi sert sözlerle eleştiren Hurma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Sayın Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın. Tek bir şansımız kaldı. Tüm kulüpler birbirine girdi. Herkes kutuplaştı. Biz ülkesini, vatanını seven insanlarız" dedi.

Süper Lig'de küme düşen ve yoluna 1. Lig'de devam edecek olan Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, Türkiye Futbol Federasyonu seçimiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Mehmet Büyükekşi yönetimini eleştiren Hurma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

"TÜRKİYE İÇİN KÖTÜ BİR DURUM!"

Servet Yardımcı'nın çekilmesine gönderme yapan Süleyman Hurma "Hiçbir şekilde içime sinmeyen bir seçim. Türkiye'yi UEFA'da temsil eden bir kişinin adaylıktan çekilme zorunda kalıyor olması bizim adımıza hiç de sağlıklı ve güzel bir durum değil. İkincisi geçtiğimiz sezon, onlarca skandala sebep olmuş, bunlardan dolayı toplumun ciddi tepkisini almış, 18 Temmuz için seçim kararı almış, sonra bu geç dendiğinde milli maçlar var o yüzden biz bunu alıyoruz, başka niyetimiz yok diye cevaplar vermiş bir yönetim kurulu ve bir başkanın Türk futbolunu tekrar yönetmeye talip olması inanılmaz bir durum" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİ KURTARSIN"

Seçimin adil şartlarda yapılmadığını söyleyen Hurma "Bir takım oyun kurucular var. Nüfuzlarına güvenerek, hükümete olan yakınlıklarına güvenerek oyunu istedikleri kurup oynuyorlar. Hiçbir zaman sağlıklı ve güzel bir yapı değil. Bu tablodan utanmamız gerekir. Umut ediyorum ki, futbolun içinden gelen Sayın Cumhurbaşkanımız, bu ifadeyi hiç sevmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın. Tek bir şansımız kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın. Oraya iletilenler, burada yapılanlar adaleti, futbolun ruhunu temsil eden durum değil. Tüm kulüpler birbirine girdi. Herkes kutuplaştı. Biz ülkesini, vatanını seven insanlarız. Bunun olmaması gerekir. Bazı insanlar ellerindeki gücü bırakmamak, oyunu temiz oynamamak için... Geçtiğimzi sezon hiçbir ligde oyun temiz oynanmadı. Benim takımım küme düştü. Bakanlıklara, partilere giriyorum. Kapıdaki kapıcıdan, genel müdüre kadar bize 'resmen sizi düşürdüler' dedi. Toplum bu kanıya vardıysa bunu yapanlar orada durmamalı. Niye duruyorlar, bilmiyorum. Bunu daha önce de söylemiştim. Bu insanları burada tutan insanlar var. Zorla burada tutuluyorlar" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKEKŞİ BURADA MİSAFİR OLAMAZ!"

Delegelerin baskı altında söyleyen Süleyman Hurma "Buradaki herkes baskı altında. Bu çok net. Kimisi kısmen söyler. Büyükekşi'nin normal koşullarda şuraya misafir olarak gelme ihtimali bile çok düşük, mümkün değil. Futbolla uzaktan yakından alakası yok. Başkan adayı olarak çıkıyor. Geçen sene yaşananlardan sonra bir insan teşekkür eder gider. Beyanı oldu, haber yolladı, 'kesinlikle olmayacağım' dedi. Birinci gün böyle olmayacak dedik. 18 Temmuz kandırmaca. Zaman kazandırılacak, ligler bitecek, delege yapısı değişecek, düşenler belli olacak, transferler başlayacak, gündem değişecek soğuyacak. Ufak tefek olumlu bir şey olursa kullanıp devam edecek" açıklamasını yaptı.

"SANKİ EMEĞİ VARMIŞ GİBİ KONUŞUYOR!"

Mehmet Büyükekşi'nin Milli Takım'ın başarı nedeniyle aday olduğunu söyleyen Süleyman Hurma "Türk Milli Takımı, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Bu çocuklar profesyonel olduğunda Büyükekşi maç seyretmiyordu. Sanki bir emeği varmış gibi, kulüplerin emeklerini yok sayarak biz böyle başarı elde ettik diyorlar" dedi.

"YAYIN GELİRİNİ BİZ ARTTIRDIK!"

Yayın gelirini TFF'nin arttırmadığını söyleyen Hurma "Yayın gelirini artırdık. Yayın gelirini sen artırmadın. 90 milyonun altında diye söyledin. beIN sports paraları veremez dedi. Acun ve Saran Medya girince, rekabet artınca, onları da Kulüpler Birliği olarak biz soktuk. Her bir iyi şeyi kendine mal edip, kötülüğü başkalarına fatura eden, hiçbir sorundan kendine sorumluluk çıkarmayan biri maalesef büyük olasılıkla seçilecek." şeklinde konuştu.

"YOK HÜKMÜNDE KABUL EDEMEYİZ!"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Seçim yok hükmünde" sözünün hatırlatılması üzerine Süleyman Hurma "Seçimi yok hükmünde kabul etmek mümkün değil. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ne diye seçimden çekilir? Diğer adaylar ne diye 5 imza bile bulamayıp çıkamaz. Bu çok normal geliyor mu insanlara! Lütfen devletimizin büyükleri, bizi bu durumdan kurtarsın. Bizim mücadelemiz, haklı mücadelemiz, gücümüz yetmiyor. Bedel ödeyerek mücadele verdik. Çok ağır bedeller ödedik. Bu ağır bedeller bile mücadeleyi kazanmaya yetmiyor. Karşımızda başka bir irade var." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Recep Tayyip Erdoğan Fatih Karagümrük Mehmet Büyükekşi Süleyman Hurma Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (15)

Altan Kaya:

Bravo başkan inşallah çağrınıza bir cevap alabilirsiniz

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Hamit Gündoğdu:

İyi güzelde Mehmet büyükeksi Kimin desteği ile bu çıkmaz durumda bile aday olabilme cesaretini kendinde buluyor.

yanıt49
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Yeşil:

Spor kulüpleri bile vatan millet sevgisinden bahsediyor. Milyon dolarlarla yan yana koyamadım. Bıktık.

yanıt7
yanıt1
Discus:

Ali Koç Fatih Terim gibilerini futboldan men edilsin Kulüp başkanliklari İngiltere'de İspanyadaki gibi faaliyet göstersin. Futbolu gelişen ülkelerin yasaları incelenip benzer yasalar burada da uygulansın

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Netherill:

ali koçun ne suçu var adam lobiyi yok etmek için yıllardır çalışıyor. türkiyede cincon da şampiyon olabilir trabzonda sorun şampiyonlukların haklı kazanılmaması lobiyle şampiyon yapılıyor takımlar. süleyman hurma yukarıdaki açıklamada herşeyi anlatmış açık açık. sen kalmışsın fatih terim diyorsun ali koç diyorsun :D süleyman başkan o kadar doğru bir cümle kurmuşki BU FUTBOLCULAR PROFESYONEL OLDUĞUNDA SEN MAÇ İZLEMİYORDUN. bak sana türkiye futbolunun özetini bir cümlede anlatmış tabi anlayana...

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yanıt4
YİĞİT TÜRKALP:

NETHERİLL:BOŞUNA UĞRAŞMA KARDEŞİM.BUNLARA LAF ANLATILMAZ......

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Ercan cıftcı:

Ali Koç bu camiadan atılmaz ise kutuplaşma ve kavgalar tavan yapacak.... Başarısızlığın faturasını kendisi haricinde herkese yükleyen bir şahıs...

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Murat ÇAMUR:

sporla siyaset karıştırılmaz hurma yağcılığa gerek yok boşa gevezelik etmiş

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Yasar Unal:

Süleyman Hurma iyi niyetli bir çağrı yapmış. Ama çağrısının karşılık bulacağını zannetmiyorum güçlü adayın kiminle bağlantısı olduğu ayan beyan belli olmasına rağmen. Ondan sonra da malum yapıyla mücadeleden bahsediyor birileri. Büyükekşi ekşiyecek gene futbolun başına ne yazık ki.

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Mehmet Ceylan:

Herkes bir şey söylüyor ya da söylemek istiyor ama bir türlü söyleyemiyorlar. Al külahı ver takkeyi mi yani?

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