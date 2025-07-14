Süleyman Deniz Gürsoy, Türkiye Padel Milli Takımı'nda

Süleyman Deniz Gürsoy, Türkiye Padel Milli Takımı'nda
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Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nden Süleyman Deniz Gürsoy, Türkiye'nin ilk Padel Milli Takımı'nda yer alarak Avrupa Padel Kupası'na katıldı. Milli takım, 21 ülkeden 168 sporcunun yarıştığı elemelerde Estonya, Bulgaristan ve Gürcistan ile mücadele etti.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) bünyesinde ilk kez kurulan Türkiye Padel Milli Takımı'nda yer aldı.

TTF'nin ilk kez kurup, İspanya'nın başkenti Madrid'e gönderdiği Padel Milli Takımı, resmi olarak ilk kez Avrupa Padel Kupası'na (FIP Euro Padel Cup) katıldı. Antrenörlüğünü Marcelo Fabian Gelibter Maidanik'in yaptığı milli takımda, Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü padel tenis sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy ile birlikte Atilla Kaan Göne, Alihan Özbayrak, Muzaffer Atakan Özuysal, Mahmut Şahutoğulları, Selahattin Yazar, Başaran Şimşek ve Ferhat Korkmaz yer aldı. 8-13 Temmuz'da Madrid'de düzenlenen FIP Euro Padel Cup elemelerinde korta çıkan Padel Milli Takımı'nın grubunda Estonya, Bulgaristan ve Gürcistan ile yer aldı. FIP Euro Padel Cup'ta 21 ülkeden 168 sporcu yarıştı. ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, "Kulüp bünyemizdeki 8 spor branşından biri olan padel branşında, federasyonumuz bünyesinde ilk kez kurulan milli takımda sporcumuzun yer almasından büyük gurur duyduk. ATDSK olarak, bakanlığımız ve federasyonlarımızla birlikte başta tenis olmak üzere tüm spor branşlarımızda ay yıldızlı bayrağımıza hizmet için çalışacağız" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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