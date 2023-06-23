Süleyman Akdı: Spor camiasının ilk imparatoru benim

Atçılıkla ilgilenen bir ailenin bireyi olarak jokey olmayı seçtiğini belirten Süleyman Akdı, çok küçük yaşlarla atlarla zaman geçirmeye başladığını vurgularken, babası sayesinde bu mesleğe adım attığını ve Veliefendi Hipodromunu evi gibi gördüğünü söyledi. Yıllar içinde çok önemli başarılar yakalayan ve at yarışı camiasının sevgilisi olan Akdı, bu konuma gelebilmek için her konuda dik durduğunu, saha içinde disiplinden asla taviz vermediğini fakat saha dışında sosyal hayatında çok neşeli ve keyifli bir insan olduğunu vurguladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri aralıksız olarak düzenlenen Gazi Koşusu heyecanı bu yıl 97'nci kez Veliefendi Hipodromunda yaşanacak. Cumhuriyetin 100'üncü yılı sebebiyle daha da anlam kazanan koşu için 22 safkan İngiliz atı mücadele ederken, Gazi Koşusu, Demirören Medya Grubu adına Kanal D, D-Smart 82'nci kanal Spor Smart 2 ve TAY TV'den canlı olarak ekrana gelecek. Pazar 17.15'te start alacak koşunun ardından ödül töreni de canlı yayınla izleyicilerle buluşacak.