Sudenur Yalgettekin, Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Sudenur Yalgettekin, Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Sudenur Yalgettekin, bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. Cizreli genç boksör, elde ettiği bu dereceyle Türkiye'ye ve memleketi Şırnak'a gurur yaşattı.
Karadağ'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonasında ringe çıkan Cizreli milli sporcu Sudenur Yalgettekin, bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü olma başarısı gösterdi.
Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirilen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Sudenur Yalgettekin, sergilediği başarılı performansla dikkat çekti. Zorlu rakiplerini geride bırakarak yarı finale kadar yükselen milli boksör, turnuvayı bronz madalya ile tamamlayarak Avrupa üçüncülüğü elde etti. Elde ettiği bu önemli dereceyle hem Türkiye'ye hem de memleketi Şırnak'a büyük gurur yaşatan genç sporcu, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.