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Sualtı Ragbi Genç Milli Takımları Avrupa Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Sualtı Ragbi Genç Milli Takımları Avrupa Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
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Türkiye Sualtı Ragbi Genç Erkek Milli Takımı Avrupa Şampiyonu olurken, genç kadın milli takımı gümüş madalya kazandı. Şampiyona Yunanistan'ın Atina şehrinde gerçekleştirildi.

Sualtı Ragbi Genç Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda altın, genç kadın milli takımı da gümüş madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen CMAS 13. Sualtı Ragbisi Gençler Avrupa Şampiyonası'nda genç erkek ve kadın sualtı ragbi milli takımları mücadele etti.

Sualtı Genç Ragbi Erkek Milli Takımı, final müsabakasında Norveç'i 4-3 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Sualtı Genç Ragbi Kadın Milli Takımı ise finalde yine Norveç ile karşı karışa geldi. Kadın milliler, Norveç'e 1-0 mağlup oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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