Su molaları Dünya Kupası'nda daha fazla gole mi yol açtı?

İngiltere'nin üç kez dünya şampiyonu olan Arjantin'le yapacağı karşılaşma öncesi yapılan "su molası" analizi, mavi beyazlıların bu molalardan en fazla yararlanan takımlardan biri olduğunu gösteriyor.

BBC Dünya Servisi, grup aşamasından çeyrek finallere kadar oynanan 100 maça ilişkin istatistiksel analizi inceledi.

Bu analiz, FIFA tarafından getirilen tartışmalı su molalarının, beklenmedik derecede yüksek sayıda gole yol açtığını gösteriyor.

Her iki devrenin ortasında verilen üç dakikalık su molaları Kanada, Meksika ve ABD'deki bunaltıcı sıcaklık ve nem seviyeleriyle başa çıkabilmeleri için oyunculara yardımcı olmak amacıyla Dünya Kupası'ndaki 104 maçın tamamında zorunlu tutuldu.

ABD'nin Boston kentindeki Northeastern Üniversitesi'nden profesör Brennan Klein, kaleyi bulan şutlar ve savunma aksiyonları da dahil olmak üzere verileri değerlendiren analizinin, bu araların aynı zamanda gol sayılarında öngörülmeyen bir "beş dakikalık sıçrama" etkisi yarattığını gösterdiğini söylüyor.

Son üç Dünya Kupası'nda ile son on yılda Avrupa'nın üst düzey liglerinde, 76. dakikadan sonraki bölüm, gol görülme olasılığının en yüksek olduğu dönemdi.

Bu turnuvada ise bu süre, ikinci su molasının bitiminden yaklaşık altı dakika sonrasına denk geliyor.

Klein ve araştırma ekibinin analiz, su molalarının ardından gelen ilk beş dakikanın, yani maçların 25-30. ve 70-75. dakikaları arasındaki bölümün, normalde çok daha az gol üreten bir zaman dilimi olduğunu tespit etti.

Klein su molaları olmasaydı "bu beş dakikalık sürelerde yaklaşık 27 golün [100 maç genelinde] atılmasını beklerdik" diyor.

Ancak her maçta bu tür molaları zorunlu kılan ilk turnuva olan bu Dünya Kupası'nda bu sayı 38'e yükseldi.

Nitekim turnuvadaki 48 takımın 27'si su molasından sonraki beş dakika içinde bir gol attı.

Bu etkiden en fazla yararlanan takım, üç gol atıp hiç gol yemeyen Arjantin oldu.

Bundan en az yararlanan takım ise yalnızca bir gol atan İngiltere.

Bugün bu iki takım yarı finalde kozlarını paylaşırken su molalarının etkisi de merakla takip edilecek.

Daha da ilginç olanı, Klein'ın bu beş dakikalık sıçramanın kaleye çekilen şut sayısındaki artışla açıklanamayacağını da ortaya koymuş olması.

Böyle bir artış söz konusu değildi.

Bunun yerine, çekilen şutların kaleyi bulma ihtimali daha yüksekti.

"Kale yönüne gönderilen şutlar bu ilk beş dakikada normalden daha kaliteli oluyor. Örneğin kaleye daha yakın noktalardan çekiliyorlar" diyor.

Su molaları büyük ölçüde popüler olmadı ve taraftarlar stadyumlarda bu molaların duyurulmasını sık sık yuhaladı.

FIFA ayrıca maçlar sırasında gizli bir reklam arası yaratmakla suçlandı.

ABD'li televizyon yayıncılarının, oyunun durduğu bu sürelerde yayımlanan reklamlardan fazladan 250 milyon dolar gelir elde etmesinin beklendiği belirtiliyor.

Eleştirmenler ayrıca bu molaların oyunun akışını bozduğunu öne sürüyor. Ancak Klein verilerde bunu görmedi.

"Dakika başına pres aksiyonu" sayısında herhangi bir artış olmadı.

Ve bu artış, savunmacıların hazırlıksız yakalanmasıyla da açıklanamadı.

Klein "Savunmacılar oyuna soğuk dönseydi, [hücum oyuncuları için] daha iyi fırsatlar ve daha fazla hata beklerdiniz" diyor:

"Aslında bu tür durumlar molalardan hemen sonra daha seyrek yaşanıyor.

"Savunmacıların uyumasından ziyade hücum oyuncularının daha keskin olması söz konusu."

Teknik direktörlerin su molaları sırasında oyunculara her türlü talimatı verdiği görüldü.

Ancak Klein "Veriler herhangi bir teknik direktörü bir 'mola ustası' olarak göstermiyor" diyor:

"Dürüst cevap şu ki, iyi takımlar her dakikada gol atabilir."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .