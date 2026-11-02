Stuttgart Teknik Direktörü Hoeness, Galatasaray deplasmanında galibiyet istedi

STUTTGART Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, "Elde etmeye çalışacağımız şey tabii ki galibiyet olacak. Çok yoğun, çok ateşli geçecek. Burada olmaktan dolayı mutluyuz. Yarın yaşayacağımız atmosferi dört gözle bekliyoruz. Çok heyecan verici bir atmosfer olacak" dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacak Alman temsilcisi Stuttgart'ta teknik direktör Sebastian Hoeness, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın formuna ve yaratacağı atmosfere dikkat çeken Sebastian Hoeness, "Stadyumda taraftarlar çok kalabalık olacak, ses seviyesi çok yüksek olacak. Güçlü bir takım var karşımızda. Türkiye Süper Ligi'nde 1'inci sırada. Geçen maçı da kazandılar. Bizim için zorlu bir maç olacak. Tabii bir adım daha atma olanağımız var. Elde etmeye çalışacağımız şey tabii ki galibiyet olacak. Çok yoğun, çok ateşli geçecek. Burada olmaktan dolayı mutluyuz. Yarın yaşayacağımız atmosferi dört gözle bekliyoruz. Çok heyecan verici bir atmosfer olacak" diye konuştu.

'YARIN İÇİN ÖZEL BİR ÇABA GÖSTERMEMİZ GEREKECEK'

Maçın zorluk derecesine vurgu yapan Hoeness, "Yarın için özel bir çaba göstermemiz gerekecek. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Kendi stadyumlarında, kendi evlerinde oynayacağız. Bunu hem bedensel hem de zihinsel olarak başarmak zorundayız. Taktik olarak da tabii ki bunu başarabilmeliyiz. Bazı şeyleri düşündük, hazırlıklar yaptık. Güçlü yönlerimizi ve oyunumuzu ortaya koyacağız. Güçlü takımlara karşı cesur olmak tabii ki en iyi yöntem. Yapabileceğimizin en iyisini yapıp inançla sahaya çıkacağız" ifadelerinde bulundu.

'CESARETE İHTİYACIMIZ VAR'

Galatasaray karşısında sahaya cesur bir oyunla çıkacaklarını vurgulayan 44 yaşındaki Alman teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

"Yarın cesur bir şekilde çıkacağız sahaya. Galatasaray gibi bir takım karşısında tabii ki böyle olmak zorundayız. Büyük bir saygı duygusuyla çıkıyoruz. Okan Buruk uzun yıllardır takımla çok başarılı. Tabii ki cesarete ihtiyacımız var. Leverkusen'e karşı gösterdik bu cesareti. Farklı boyutlarda yine burada da yaşayabiliriz. Sahadaki yerleşimimizle, oyun düzenimizle kararlı ve cesur olacağız."

'TARAFTARIN ÜRETECEĞİ GÜCÜN MUAZZAM OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Rakibin oyun kurgusunu ve olası kadro tercihlerini merakla beklediklerini belirten Sebastian Hoeness, zorlu deplasmandaki ateşli atmosfere hazır olduklarını ve tecrübelerine güvendiklerini ifade etti. Hoeness, "Bahsettiğiniz maçtan bağımsız olarak stadyumdaki atmosferin, taraftarın üreteceği gücün muazzam olacağını düşünüyoruz. Rekabet çok ateşli bir rekabet. Her zaman kendi liginde güçlü olan takımlarla karşılaşıyorsunuz bu düzeyde. Galatasaray için tabii oyun kurgusuna bakmak lazım. Kimler çıkacak sahaya, neler olasılık dahilinde, nasıl bir takımla çıkacak karşımıza, onu da merakla bekliyoruz. Tabii ki deneyim kazandığımızı umuyorum. Böyle maçlardan edindiğimiz tecrübeleri yeni maçlarda da kullandığımızdan eminim. Belli maçları bu düzeyde oynadıysanız oradan pek çok deneyim çıkarıyorsunuz. Tabii ki kendimize güveniyoruz" dedi.

'BU MAÇI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ'

Bu tür maçlara büyük bir heves, sevinç ve heyecanla geldiklerini belirten Hoeness, "Galatasaray'ın ve taraftarlarının neler yapabildiğini çok iyi biliyoruz. O yüzden takım da kendilerini nelerin beklediğini çok iyi biliyor. Tabii ki beklediğimiz gibi olur mu? Onu da göreceğiz. Ama şimdiden size söyleyebilirim, bu maçı dört gözle bekliyoruz. Bu stadyumda oynanan pek çok maç gördük. Büyük bir hevesle, büyük bir sevinçle geliyoruz buraya. Yarın burada sahaya çıkmayı dört gözle bekliyoruz ve bunu kendimiz deneyimleyeceğiz, göreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı