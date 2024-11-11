eski Trabzonsporlu, dev kulübün başına geçti

Teknik direktörü Ruben Amorim'i İngiliz devi Manchester United'a gönderen Portekiz'in köklü takımlarından Sporting Lizbon, yeni teknik direktörünü açıkladı.

JOAO PEREIRA GETİRİLDİ

Portekiz temsilcisi, B Takımı'nı çalıştıran ve futbolculuğu döneminde Trabzonspor'da da forma giyen Joao Pereira'nın teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Kulüp, alt yaş gruplarında görev yapan genç çalıştırıcının A takımın başına geçmesini sosyal medya hesabından "yeni bir pazuband, aynı hırs" başlığıyla duyurdu.

TRABZONSPOR'DA FORMA GİYDİ

Futbolculuk kariyerinde 2017-2021 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen 40 yaşındaki Joao Pereira, 2020-2021 sezonun tamamlanmasının ardından futbolculuk kariyerini noktalayarak antrenörlüğe adım atmıştı. Pereira, daha önce Sporting'te U23 takımında yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük ve A Takım'da yardımcı antrenörlük görevini yürütmüştü. Trendyol Süper Lig'de 4 sezon Trabzonspor forması giyen Joao Pereira, 3 gol, 19 asistlik performans sergilemişti.