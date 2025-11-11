Spor Zirvesi'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "Spor Zirvesi" kapsamında ödüller sahiplerini buldu.

İstanbul 5. Levent'teki Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen zirveye, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol

Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru, kulüp temsilcileri, Turkuvaz Medya Grubu yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Turkuvaz Medya Onur Ödülü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na, Türk Voleyboluna Üstün Hizmet Ödülü TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a, Fotomaç Gazetesi Özel Ödülü A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya, En İyi Lejyoner Ödülü milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na (Inter), Türk Futbolunu Tanıtım Ödülü ise milli futbolcular Arda Güler (Real Madrid) ve Kenan Yıldız'a (Juventus) verildi.

"Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri" sahiplerini buldu

Spor Zirvesi kapsamında Türk futbolunda yılın en iyileri ödüllendirildi.

Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı, Yılın En Başarılı Teknik Direktörü, Trendyol Süper Lig Yılın Takımı ve Ziraat Türkiye Kupası Başarı Ödülü'nün aralarında bulunduğu 9 dalda ödüle layık görüldü.

Törende kategorilere göre dağıtılan ödüller şöyle:

Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı: Dursun Özbek (Galatasaray)

Yılın En Başarılı Teknik Direktörü: Okan Buruk (Galatasaray)

Yılın Fark Oluşturan Teknik Direktörü: Eyüp Saka (Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı)

Trendyol Süper Lig Yılın Takımı: Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası Başarı Ödülü: Galatasaray

Yılın Kalecisi: Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Yılın Sağ Beki: Zeki Yavru (Samsunspor)

Yılın Sağ Stoperi: Milan Skriniar (Fenerbahçe)

Yılın Sol Stoperi: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Yılın Ön Liberosu: Lucas Torreira (Galatasaray)

Yılın Orta Saha Oyuncusu: İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Yılın Sağ Kanat Oyuncusu: Oleksandr Zubkov (Trabzonspor)

Yılın On Numarası: Rafa Silva (Beşiktaş)

Yılın Sol Kanat Oyuncusu Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Yılın Golcüsü: Victor Osimhen (Galatasaray)

Yılın Yeni Nesil İletişim Ödülü: Trabzonspor

Yılın En İyi Dijital Spor Haber Sitesi: "aspor.com.tr" "fotomac.com.tr" ve "sabah.com.tr"